12 декабря 2025 в 11:45

Психолог назвала неочевидный способ борьбы с предновогодним стрессом

Психолог Нараленкова: практика благодарности может снизить предновогодний стресс

Практика благодарности может помочь снизить предновогодний стресс, рассказала KP.RU психолог Оксана Нараленкова. По ее словам, такая практика приведет к «перезагрузке» фокуса.

Когда мы целый год крутились в хлопотах, как белка в колесе, легко не заметить, что вообще-то мы многого достигли. И вообще существуем — и это уже хорошо. Нет возможности взглянуть на себя со стороны и ощутить радость бытия, что можно никуда не бежать, а просто жить, — рассказала Нараленкова.

Психолог посоветовала взять ручку, лист бумаги и выписать до пяти качеств, которые помогли достичь поставленных целей. По ее словам, так человек получит конкретные доказательства своих усилий и сместит фокус на успехи вместо неудач.

Ранее психолог Михаил Хорс рассказал, что страх не успеть все запланированное и погоня за идеалом могут привести к выгоранию перед Новым годом. Он отметил, что важно прорабатывать такие установки.

