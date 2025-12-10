Психолог рассказал, к чему приводит страх не успеть все до Нового года

Страх не успеть все запланированное и погоня за идеалом могут привести к выгоранию перед Новым годом, рассказал Общественной Службе Новостей практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель, телеведущий Михаил Хорс. Он отметил, что важно прорабатывать такие установки.

У многих есть такое убеждение, что обязательно надо все успеть закончить к концу года, что если не успел, то это какая-то беда бедовая. Вот с этим нужно работать. Не купил подарков, которые заказывали; кто-то, может быть, даже расстроится из-за этого — бывает, беды нет. Начальник накричит — бывает, беды нет, — рассказал Хорс.

Психолог призвал осознать свое напряжение и признать, что именно оно забирает значительную часть сил. По его словам, невозможно всегда жить в энергичном сверхдеятельном состоянии.

Ранее невролог Виктор Косс рассказал, что вечерние прогулки на свежем воздухе помогут снизить уровень стресса в преддверии Нового года. Он также посоветовал выделить время для физических нагрузок, например, плавания или растяжки.