10 декабря 2025 в 13:42

Невролог дал советы, как справиться с предновогодним стрессом

Невролог Косс: вечерние прогулки снизят уровень стресса в преддверии Нового года

Люди на прогулке в парке Люди на прогулке в парке Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Вечерние прогулки на свежем воздухе помогут снизить уровень стресса в преддверии Нового года, заявил KP.RU невролог Виктор Косс. Он также посоветовал выделить время для физических нагрузок, например, плавания или растяжки.

Если мы гуляем 20 или 30 минут на свежем воздухе перед сном, то это нормализует ритм мозга, переключает его на спокойную и прямую волну. Благодаря этому человек, придя домой, лучше засыпает и более глубоко восстанавливается, — порекомендовал Косс.

Врач уточнил, что при выборе физических нагрузок важно учитывать особенности здоровья. Перед началом активных занятий лучше пройти базовый медицинский осмотр. Такой подход позволит подобрать для себя наиболее безопасный и эффективный вид спорта.

Ранее психолог Дарья Тарасова заявила, что чувство одиночества и потерь обостряется к концу года из-за подведения итогов и высоких социальных ожиданий. По ее словам, эмоциональному спаду способствуют накопленная усталость, дефицит солнечного света и ощущение нереализованных планов.

неврологи
здоровье
сон
Новый год
