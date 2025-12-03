Родителям раскрыли неожиданный фактор задержки речи у детей

Просмотр мультфильмов вместо живого общения чреват задержкой речи у детей, заявила KP.RU невролог Ирина Завалко. Она отметила, что постоянная тишина в доме — тоже негативный фактор.

Эксперты связывают более медленное освоение речи современными детьми не с использованием белого шума во время сна, а с тем, что родители предпочитают включать им мультики или музыку вместо живого общения во время бодрствования, — пояснила Завалко.

Она добавила, что на самом деле пока нет доказательств вреда кратковременного белого шума для детской речи. По словам врача, во избежание проблем родителям нужно чаще разговаривать с ребенком.

Ранее психолог Мария Овчарова заявила, что конфликтные ситуации с ребенком можно разрешить с помощью «банка воспоминаний». По ее словам, необходимо сделать коробку и спрятать в нее памятные мелочи, например, общие фотографии или билеты в кино, и доставать их в стрессовые моменты.