Психолог рассказала, как матери наладить отношения с ребенком

Конфликтные ситуации с ребенком можно разрешить с помощью «банка воспоминаний», рассказала NEWS.ru психолог, нейробиолог Мария Овчарова. По ее словам, необходимо сделать коробку и спрятать в нее памятные мелочи, например, общие фотографии или билеты в кино и доставать их в стрессовые моменты.

Есть замечательный способ под названием «банк воспоминаний». Для этого можно сделать специальную картонную коробку с фотографиями, билетами из кино или другими памятными мелочами, которые вызывают улыбку. Глядя на них, проще вспомнить о любви и искать выход из ситуации. Когда с ребенком становится тяжело, нужно «доставать» из общей памяти самые светлые моменты, пережитые вместе, — прокомментировала Овчарова.

Ранее сообщалось, что с детьми нужно больше разговаривать, чтобы у них не было психологических травм. В частности, родителям необходимо говорить ребенку, что они по нему скучают или чаще писать смс об этом. При этом важно научиться отказывать своему ребенку, потому что чрезмерное потакание формирует эгоизм.