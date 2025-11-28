День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 14:00

Психолог рассказала, как матери наладить отношения с ребенком

Психолог Овчарова: отношения с ребенком поможет наладить «банк воспоминаний»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Конфликтные ситуации с ребенком можно разрешить с помощью «банка воспоминаний», рассказала NEWS.ru психолог, нейробиолог Мария Овчарова. По ее словам, необходимо сделать коробку и спрятать в нее памятные мелочи, например, общие фотографии или билеты в кино и доставать их в стрессовые моменты.

Есть замечательный способ под названием «банк воспоминаний». Для этого можно сделать специальную картонную коробку с фотографиями, билетами из кино или другими памятными мелочами, которые вызывают улыбку. Глядя на них, проще вспомнить о любви и искать выход из ситуации. Когда с ребенком становится тяжело, нужно «доставать» из общей памяти самые светлые моменты, пережитые вместе, — прокомментировала Овчарова.

Ранее сообщалось, что с детьми нужно больше разговаривать, чтобы у них не было психологических травм. В частности, родителям необходимо говорить ребенку, что они по нему скучают или чаще писать смс об этом. При этом важно научиться отказывать своему ребенку, потому что чрезмерное потакание формирует эгоизм.

психологи
день матери
советы
советы психолога
воспитание
Степанида Королева
С. Королева
