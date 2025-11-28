Психолог рассказала, как убедить ребенка навести порядок в комнате Психолог Наумова: если ребенок оставил бардак в комнате, с ним нужно поговорить

Нельзя в грубой форме заставлять ребенка наводить после себя порядок в комнате, заявила NEWS.ru детский и семейный психолог Наталья Наумова. По ее словам, с малышом можно постараться это обсудить. Она отметила, что если нужно объяснить ребенку, что вы чувствуете и что хотите получить в конечном итоге.

В случае, если ребенок оставил после себя беспорядок, стоит «разговаривать с ним через чувства». Ни в коем случае нельзя ругать его за это. Стоит спокойно сказать: «Я переживаю, что на кухне так много грязной посуды». После этого можно упомянуть, что вы хотите получить в итоге. Например: «Мне важно, чтобы ты попил молоко и поставил стакан в посудомоечную машину», — посоветовала Наумова.

По ее словам, если страсти между родителями и детьми накаляются, любой матери нужно прежде всего успокоиться. Для этого рекомендуется устойчиво встать, почувствовать равновесие и глубоко подышать. .

Важно понять, что вы чувствуете, далее сконцентрироваться на ребенке, внимательно его слушать, замечать, чем он недоволен, почему кричит, что с ним происходит, — поделилась специалист.

Ранее стало известно, какие фразы каждый день должен слышать каждый ребенок от родителей. Взрослым все время нужно интересоваться их самочувствием, чтобы они не чувствовали себя брошенными. Также в течение дня можно писать им сообщения.