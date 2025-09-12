Празднование Дня города в Москве
Психоаналитик назвала две фразы, которые должен слышать каждый ребенок

Психоаналитик Смолярчук: детям нужно говорить, что по ним скучают

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С детьми нужно разговаривать, чтобы у них не было травм, заявила психоаналитик Ирина Смолярчук. По ее словам, которые приводит «Радио 1», родителям нужно чаще говорить ребенку, что по нему скучают и что его не хватает в какие-то моменты.

Если родители дежурно спросили и ушли к себе в комнату, то дети растут сиротами, чувствуют себя ненужными. Есть еще СМС, и в течение дня можно написать и спросить что-то, — заявила Смолярчук.

Ранее семейный психолог Галина Рейнталь заявила, что родителям важно научиться отказывать ребенку, так как чрезмерное потакание формирует эгоизм. По ее словам, взрослые иногда боятся испортить отношения с детьми или опираются на свой опыт частых отказов, поэтому не говорят нет.

Психолог Андрей Зберовский ранее заявил, что родителям нужно создавать доверительные отношения с детьми, чтобы защитить их от буллинга в школе. По его словам, также необходимо требовать серьезного наказания для агрессоров и их родителей.

