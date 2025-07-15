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15 июля 2025 в 03:00

Родителям рассказали, почему важно уметь говорить ребенку «нет»

Психолог Рейнталь: чрезмерное потакание родителей формирует у ребенка эгоизм

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Родителям важно научиться отказывать ребенку, так как чрезмерное потакание формирует эгоизм, заявила NEWS.ru семейный психолог Галина Рейнталь. По ее словам, взрослые часто боятся испортить отношения с детьми или опираются на свой опыт частых отказов, поэтому не говорят «нет».

Родители часто боятся отказать, потому что боятся ранить, испортить отношения или вызвать истерику. Иногда за этим страхом — собственный детский опыт: кому-то в детстве часто отказывали, кто-то рос в дефиците — и теперь хочет дать ребенку «все, чего не было у меня». Но говорить «нет» — очень важно. Это про любовь и заботу. Про границы и безопасность. Про то, что в жизни есть «можно» и «пока нет». А чрезмерное потакание формирует у детей ожидание, что «все должны им», и ведет к эгоизму, нарушению социальных норм, — сказала Рейнталь.

Она объяснила, что для избежания травмирующего опыта при отказе следует заранее проговорить с ребенком, например, уточнить, что в магазине следует брать продукты исключительно из списка покупок. Кроме того, посоветовала Рейнталь, можно предложить ребенку выбрать один товар из двух-трех позиций. По словам психолога, с детьми постарше следует определить сумму и периодичность покупок.

Чаще всего детские хотелки — это импульсивные порывы. И вот что можно сделать в моменте: сначала — признать желание: «Я вижу, как тебе этого очень хочется»; потом — объяснить: «Сейчас мы не можем это купить, потому что…»; и в завершение — альтернатива: «Ты можешь попросить это на день рождения» или «Сейчас я могу купить только (предложить ребенку свой вариант)». Твердость, спокойствие, уважение к чувствам — вот формула. И да, вы все равно будете хорошим родителем, даже если иногда говорите «нет», — добавила Рейнталь.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина заявила, что умение говорить «нет», особенно близким, — это не эгоизм, а необходимая защита личных границ. По ее словам, для того чтобы близкие не злоупотребляли расположением, важно придерживаться аргументов мотивированного отказа и выстраивать личные границы.

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