Родителям рассказали, почему важно уметь говорить ребенку «нет»

Родителям важно научиться отказывать ребенку, так как чрезмерное потакание формирует эгоизм, заявила NEWS.ru семейный психолог Галина Рейнталь. По ее словам, взрослые часто боятся испортить отношения с детьми или опираются на свой опыт частых отказов, поэтому не говорят «нет».

Родители часто боятся отказать, потому что боятся ранить, испортить отношения или вызвать истерику. Иногда за этим страхом — собственный детский опыт: кому-то в детстве часто отказывали, кто-то рос в дефиците — и теперь хочет дать ребенку «все, чего не было у меня». Но говорить «нет» — очень важно. Это про любовь и заботу. Про границы и безопасность. Про то, что в жизни есть «можно» и «пока нет». А чрезмерное потакание формирует у детей ожидание, что «все должны им», и ведет к эгоизму, нарушению социальных норм, — сказала Рейнталь.

Она объяснила, что для избежания травмирующего опыта при отказе следует заранее проговорить с ребенком, например, уточнить, что в магазине следует брать продукты исключительно из списка покупок. Кроме того, посоветовала Рейнталь, можно предложить ребенку выбрать один товар из двух-трех позиций. По словам психолога, с детьми постарше следует определить сумму и периодичность покупок.

Чаще всего детские хотелки — это импульсивные порывы. И вот что можно сделать в моменте: сначала — признать желание: «Я вижу, как тебе этого очень хочется»; потом — объяснить: «Сейчас мы не можем это купить, потому что…»; и в завершение — альтернатива: «Ты можешь попросить это на день рождения» или «Сейчас я могу купить только (предложить ребенку свой вариант)». Твердость, спокойствие, уважение к чувствам — вот формула. И да, вы все равно будете хорошим родителем, даже если иногда говорите «нет», — добавила Рейнталь.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина заявила, что умение говорить «нет», особенно близким, — это не эгоизм, а необходимая защита личных границ. По ее словам, для того чтобы близкие не злоупотребляли расположением, важно придерживаться аргументов мотивированного отказа и выстраивать личные границы.