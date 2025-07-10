Психолог объяснила, как научиться говорить «нет» родственникам

Умение говорить «нет», особенно близким, — это не эгоизм, а необходимая защита личных границ, рассказала в беседе с РИАМО специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина. По ее словам, для того чтобы близкие не злоупотребляли расположением, важно придерживаться аргументов мотивированного отказа и выстраивать личные границы.

Если отказать коллеге или начальнику бывает не слишком сложно, то отказ близкому — задача со звездочкой. От близких людей, особенно пожилых, часто можно услышать «ты должен» или «надо», — объяснила специалист.

Игонина посоветовала обозначать свои возможности и ограничения, отказываться без объяснения причин и избегать обещаний «может позже». Умение отказывать помогает отстаивать границы, избегать дискомфорта, поддерживать душевное благополучие и укреплять самооценку. В долгосрочной перспективе способность отказывать может даже улучшить отношения.

Ранее психолог Екатерина Игонина заявила, что людям тяжело говорить «нет» из-за страха последствий, а также желания понравиться окружающим и самому себе. Среди других причин неумения отказывать она назвала слабые личные границы и низкую самооценку.