Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 14:34

Психолог объяснила, как научиться говорить «нет» родственникам

Психолог Игонина заявила, что отказ близким является защитой своих границ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Умение говорить «нет», особенно близким, — это не эгоизм, а необходимая защита личных границ, рассказала в беседе с РИАМО специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина. По ее словам, для того чтобы близкие не злоупотребляли расположением, важно придерживаться аргументов мотивированного отказа и выстраивать личные границы.

Если отказать коллеге или начальнику бывает не слишком сложно, то отказ близкому — задача со звездочкой. От близких людей, особенно пожилых, часто можно услышать «ты должен» или «надо», — объяснила специалист.

Игонина посоветовала обозначать свои возможности и ограничения, отказываться без объяснения причин и избегать обещаний «может позже». Умение отказывать помогает отстаивать границы, избегать дискомфорта, поддерживать душевное благополучие и укреплять самооценку. В долгосрочной перспективе способность отказывать может даже улучшить отношения.

Ранее психолог Екатерина Игонина заявила, что людям тяжело говорить «нет» из-за страха последствий, а также желания понравиться окружающим и самому себе. Среди других причин неумения отказывать она назвала слабые личные границы и низкую самооценку.

психологи
родственники
отказы
личные границы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец бойца «Азова» погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область
Умер известный саратовский коллекционер и галерист
«Ты — это то, что ты выбираешь»: стиль как продолжение характера
Врач назвала неожиданный симптом эндокринных нарушений
Репетитор-педофил пил чай с родителями своих жертв
В Москве зафиксирован самый жаркий день с начала года
Звездного баскетболиста РФ задержали в Париже: что грозит, мнение Захаровой
Боец подразделения «Орлан» попал под удар украинского дрона
Предприимчивый россиянин присвоил себе средства со счета полного тезки
«Добрый знак»: военкор оценил убийство полковника СБУ в Киеве
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 10 июля, фото и видео
Военэксперт раскрыл страшные последствия применяемых ВСУ снарядов с хлором
Разведдрон США заметили над Черным морем
Адвокат Добровинский раскрыл, как «Торпедо» избежит исключения из РПЛ
В Ленобласти сразу в нескольких отделах полиции прошли обыски
Алиев и Пашинян договорились продолжить переговоры
Европарламент принял решение по отставке фон дер Ляйен
Соцсети заполонили «доширачные» видео с извинениями абхазов перед россиянам
Психолог объяснила, как научиться говорить «нет» родственникам
На Западе увидели серьезную угрозу в новой тактике российских войск
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.