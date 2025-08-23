Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 10:57

В Москве началось прощание с Юрием Бутусовым

Юрий Бутусов Юрий Бутусов Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

В Московском драматическом театре имени Пушкина началось прощание с режиссером Юрием Бутусовым, передает ТАСС. Церемония проходит на главной сцене, где установлена урна с прахом и декорации из его спектаклей, а в фойе размещен портрет мастера.

У входа в театр появился стихийный мемориал: зрители и ученики приносят цветы, свечи, фотографии и оставляют надписи мелом под афишей постановки «Барабаны в ночи», которую Бутусов поставил в 2016 году.

На прощание с режиссером венки направили коллективы МХАТа, Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета, Театра имени Вахтангова, «Студии театрального искусства» и других театров.

Первой о кончине 63-летнего Бутусова сообщила актриса Варвара Шмыкова. Она ссылалась на информацию от художника Александра Шишкина-Хокусая. Позже стало известно, что театральный деятель утонул во время семейного отдыха в Болгарии. По словам профессионального водолаза Михаила Заимова, причиной могло стать мертвое волнение — явление, при котором встречное течение не дает добраться до берега, из-за чего пловец быстро теряет силы и тонет.

Ранее актер Максим Матвеев выразил соболезнования в связи с гибелью Бутусова. Он признался, что многим обязан своему наставнику, в том числе карьерой. Также артист рассказал, что режиссер всегда стремился к новым высотам, бросая вызов себе и окружающим.

Юрий Бутусов
режиссеры
прощания
театры
похороны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска стерли в пыль военное предприятие Украины
Названы населенные пункты, которые теперь контролируют ВС России
Погода в Москве в воскресенье, 24 августа: ждать ли ливней и сильного ветра
Лечо с клюквой! Вы такого еще не пробовали
Раскрыты новые детали о застрявшей на пике Победы альпинистке
Матвиенко поздравила Мехрибан Алиеву с днем рождения
Гибель двух батальонов ВСУ в Краматорске попала на видео
Самая простая и вкусная шарлотка: быстрый рецепт
Мадонна показала редкие кадры со своими биологическими детьми
У российской границы появится новый международный порт
«Всю жизнь боюсь»: Киркоров признался в одном необычном страхе
В НАТО раскрыли свои планы по отправке военных на Украину
Западу пообещали «крайне жесткий ответ» при покушении на суда России
«Сильно младше»: звезда «СашиТани» улетела на море с голубоглазым блондином
Россиянам рассказали, память каких мучеников нужно чтить 23 августа
Известная актриса призналась, что улетела из России вместе с сыном
Духовный советник Трампа снова собрался на Украину
Мошенники стали прикидываться операторами городской связи
Пожар охватил птицефабрику в Челябинской области
Популярный американский рэпер отказался от концерта в России
Дальше
Самое популярное
Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные
Общество

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.