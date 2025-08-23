В Москве началось прощание с Юрием Бутусовым

В Московском драматическом театре имени Пушкина началось прощание с режиссером Юрием Бутусовым, передает ТАСС. Церемония проходит на главной сцене, где установлена урна с прахом и декорации из его спектаклей, а в фойе размещен портрет мастера.

У входа в театр появился стихийный мемориал: зрители и ученики приносят цветы, свечи, фотографии и оставляют надписи мелом под афишей постановки «Барабаны в ночи», которую Бутусов поставил в 2016 году.

На прощание с режиссером венки направили коллективы МХАТа, Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета, Театра имени Вахтангова, «Студии театрального искусства» и других театров.

Первой о кончине 63-летнего Бутусова сообщила актриса Варвара Шмыкова. Она ссылалась на информацию от художника Александра Шишкина-Хокусая. Позже стало известно, что театральный деятель утонул во время семейного отдыха в Болгарии. По словам профессионального водолаза Михаила Заимова, причиной могло стать мертвое волнение — явление, при котором встречное течение не дает добраться до берега, из-за чего пловец быстро теряет силы и тонет.

Ранее актер Максим Матвеев выразил соболезнования в связи с гибелью Бутусова. Он признался, что многим обязан своему наставнику, в том числе карьерой. Также артист рассказал, что режиссер всегда стремился к новым высотам, бросая вызов себе и окружающим.