«Все время бросал вызов»: звезда «Триггера» почтил память Бутусова

Российский актер Максим Матвеев в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью театрального режиссера Юрия Бутусова. Артист признался, что многим обязан своему наставнику, в том числе карьерой. Также он рассказал, что режиссер всегда стремился к новым высотам, бросая вызов себе и окружающим.

Все время бросал вызов... себе, материалу, артисту, зрителю. Бросал вызов стихии. Жаль, что так вышло, Юрий Николаевич, впереди у вас было еще очень много всего! Спасибо вам за тот бесценный опыт, который я теперь имею благодаря вам, опыт работы в театре и самоотдачи в нем! — подчеркнул Матвеев.

Ранее сообщалось, что причиной гибели Бутусова во время семейного отдыха в Болгарии могло стать мертвое волнение. Это явление, при котором встречное течение не дает добраться до берега, из-за чего пловец быстро теряет силы и тонет. Как отметил профессиональный водолаз Михаил Заимов, в это время года в Созополе часто встречается отбойное течение от берега в сторону моря.

Знаменитый режиссер ушел из жизни в возрасте 63 лет. Бутусова кремируют в Болгарии, после чего прах доставят в Санкт-Петербург для захоронения. При этом прощание с ним пройдет в Москве.