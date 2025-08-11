Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 13:13

«Все время бросал вызов»: звезда «Триггера» почтил память Бутусова

Актер Матвеев признался, что обязан своей карьерой трагически погибшему Бутусову

Актёр Максим Матвеев Актёр Максим Матвеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский актер Максим Матвеев в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью театрального режиссера Юрия Бутусова. Артист признался, что многим обязан своему наставнику, в том числе карьерой. Также он рассказал, что режиссер всегда стремился к новым высотам, бросая вызов себе и окружающим.

Все время бросал вызов... себе, материалу, артисту, зрителю. Бросал вызов стихии. Жаль, что так вышло, Юрий Николаевич, впереди у вас было еще очень много всего! Спасибо вам за тот бесценный опыт, который я теперь имею благодаря вам, опыт работы в театре и самоотдачи в нем! — подчеркнул Матвеев.

Ранее сообщалось, что причиной гибели Бутусова во время семейного отдыха в Болгарии могло стать мертвое волнение. Это явление, при котором встречное течение не дает добраться до берега, из-за чего пловец быстро теряет силы и тонет. Как отметил профессиональный водолаз Михаил Заимов, в это время года в Созополе часто встречается отбойное течение от берега в сторону моря.

Знаменитый режиссер ушел из жизни в возрасте 63 лет. Бутусова кремируют в Болгарии, после чего прах доставят в Санкт-Петербург для захоронения. При этом прощание с ним пройдет в Москве.

Юрий Бутусов
актеры
смерти
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России назвали последствия аномальной засухи на юге страны
Суд вынес приговор калининградским врачам по делу об убийстве ребенка
Трамп убрал портреты трех президентов США с видного места в Белом доме
Путин по телефону рассказал Пашиняну об итогах встречи с Уиткоффом в Москве
В Кремле раскрыли, о чем был телефонный разговор Путина и Пашиняна
Терапевт рассказал об опасности песчаных блох
Пашинян рассказал Путину о переговорах с Трампом и Алиевым в США
Россиянам рассказали, стоит ли сейчас покупать валюту
В Госдуме отреагировали на возможную блокировку WhatsApp
Не достал из широких штанин? Как восстановить потерянный паспорт
Американцев предупредили о неприятных последствиях введенных Трампом пошлин
Найдена причина усиления массированных атак ВСУ на глубинные регионы России
Обезумевший подросток «покромсал» мальчика во дворе в Петербурге
В России расширили список оснований для лишения гражданства
Депутат Бессараб назвала неприятное последствие отмены домашних заданий
В ГД предупредили о схемах обмана пенсионеров через фальшивую рекламу
Российские войска отразили атаки ВСУ в трех регионах
В Госдуме ответили, могут ли уволить предпенсионеров из-за длинного отпуска
Погода в Москве во вторник, 12 августа: ждать ли ливни и сильный ветер
Психолог раскрыла, как вовремя распознать женщину-психопатку
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.