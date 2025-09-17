Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 14:41

Стало известно, когда и где пройдут похороны Бутусова

Вдова Бутусова Мария: режиссера похоронят на Кунцевском кладбище 21 сентября

Стихийный мемориал памяти режиссера Юрия Бутусова у Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Стихийный мемориал памяти режиссера Юрия Бутусова у Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Театрального режиссера Юрия Бутусова похоронят в это воскресенье, 21 сентября, рассказала его вдова Мария. По ее словам, которые приводит ТАСС, церемония пройдет на Кунцевском кладбище в Москве в 12 часов.

Появилась информация. Юрия Николаевича похоронят в воскресенье в 12 часов. Это будет Кунцевское кладбище, Москва, — сказала Мария.

Бутусов ушел из жизни на прошлой неделе, 9 августа. Театральный режиссер утонул в Черном море во время отдыха в Болгарии. Ему было 63 года. Тело Бутусова кремировали.

Ранее у входа в Московский драматический театр имени А. С. Пушкина образовался стихийный мемориал под афишей спектакля «Барабаны в ночи» — постановки Бутусова 2016 года по пьесе Бертольта Брехта. Поклонники оставили цветы, фотографии, зажженные свечи и теплые послания, написанные разноцветными мелками.

При этом директор театра имени А. С. Пушкина Владимир Жуков сообщал, что прах Бутусова, скорее всего, упокоят в Санкт-Петербурге. Он утверждал, что церемония пройдет на Смоленском кладбище.

Юрий Бутусов
Москва
кладбища
похороны
режиссеры
