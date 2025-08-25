Стало известно место захоронения Бутусова

Прах театрального режиссера Юрия Бутусова, скорее всего, упокоят на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, передает ТАСС со ссылкой на директора Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Владимира Жукова. Дата похорон пока не уточняется.

Насколько я знаю, похороны пройдут в Петербурге, на Смоленском кладбище. Но эта информация — предварительная, — рассказал Жуков.

Отмечается, что театральный режиссер умер 9 августа, он утонул в Черном море на отдыхе в Болгарии. Бутусову было 63 года, его тело кремировали.

Ранее у входа в театр имени А. С. Пушкина образовался стихийный мемориал под афишей спектакля «Барабаны в ночи» — постановки Бутусова 2016 года по пьесе Бертольта Брехта. Поклонники оставили цветы, фотографии, зажженные свечи и теплые послания, написанные разноцветными мелками.

Также прощание с Бутусовым прошло 14 августа в Болгарии. Церемонию провели в ритуальном зале Центрального софийского кладбища. Гражданская панихида также была организована в Риге и Вильнюсе.

Первой о кончине 63-летнего Бутусова сообщила актриса Варвара Шмыкова. Она ссылалась на информацию от художника Александра Шишкина-Хокусая.