Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 11:41

Стало известно место захоронения Бутусова

Бутусова похоронят на Смоленском кладбище в Петербурге

Юрий Бутусов Юрий Бутусов Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Прах театрального режиссера Юрия Бутусова, скорее всего, упокоят на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, передает ТАСС со ссылкой на директора Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Владимира Жукова. Дата похорон пока не уточняется.

Насколько я знаю, похороны пройдут в Петербурге, на Смоленском кладбище. Но эта информация — предварительная, — рассказал Жуков.

Отмечается, что театральный режиссер умер 9 августа, он утонул в Черном море на отдыхе в Болгарии. Бутусову было 63 года, его тело кремировали.

Ранее у входа в театр имени А. С. Пушкина образовался стихийный мемориал под афишей спектакля «Барабаны в ночи» — постановки Бутусова 2016 года по пьесе Бертольта Брехта. Поклонники оставили цветы, фотографии, зажженные свечи и теплые послания, написанные разноцветными мелками.

Также прощание с Бутусовым прошло 14 августа в Болгарии. Церемонию провели в ритуальном зале Центрального софийского кладбища. Гражданская панихида также была организована в Риге и Вильнюсе.

Первой о кончине 63-летнего Бутусова сообщила актриса Варвара Шмыкова. Она ссылалась на информацию от художника Александра Шишкина-Хокусая.

Юрий Бутусов
похороны
Санкт-Петербург
кладбища
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны привели детали работы ПВО России за сутки
Врач Мясников назвал причину, по которой многие люди не доживут до старости
ВС России освободили еще один населенный пункт в Днепропетровской области
Поезд на скорости протаранил грузовик в Забайкалье
В Германии назвали причины разрушения государства всеобщего благосостояния
В российском городе ограничат участие школьников в линейках 1 сентября
Украинский тренер умер в реанимации после задержания ТЦК
Спасатели не смогли отправить дрон к российской альпинистке на пике Победы
Российского физика-ядерщика Ожаровского не выпускают из Монголии
Три журналиста погибли при атаке Израиля на сектор Газа
Юные петербуржцы увидели приземление воздушного шара во дворе дома
На Чукотке раздался взрыв
Появились подробности по делу об убийстве командира и участника СВО Селина
Россиян предостерегли от покупки дешевых квартир
«Не отличалась чистоплотностью»: генерал возмутился фейками Украины о ВС РФ
Молодая девушка стала жертвой изнасилования в лесу
Суд арестовал двух россиян за похищение и пытки семиклассника
В российском регионе мужчина сжег сожительницу после ссоры
Обещавшие спасти российскую альпинистку итальянцы улетели домой
Центральный детский магазин в Москве возобновил работу после взрыва
Дальше
Самое популярное
Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.