14 августа 2025 в 14:24

В Болгарии прощаются с российским режиссером Бутусовым

Юрий Бутусов, 2022 год Юрий Бутусов, 2022 год Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Прощание с театральным режиссером Юрием Бутусовым проходит 14 августа в Болгарии, сообщила пресс-служба театра имени Ленсовета. Церемония началась в 13:30 мск в ритуальном зале Центрального софийского кладбища. Гражданская панихида также проходит в Риге и Вильнюсе.

Друзья, прощание с Юрием Николаевичем Бутусовым состоится сегодня в Софии в 13:00. Можно поставить свечку или просто обратиться мысленно (время совпадает с московским), — говорится в сообщении.

Первой о кончине 63-летнего Бутусова сообщила актриса Варвара Шмыкова. Она ссылалась на информацию от художника Александра Шишкина-Хокусая. Позже стало известно, что театральный деятель утонул, трагедия произошла во время семейного отдыха в Болгарии. По словам профессионального водолаза Михаила Заимова, причиной могло стать мертвое волнение — явление, при котором встречное течение не дает добраться до берега, из-за чего пловец быстро теряет силы и тонет.

Свои соболезнования выразил российский актер Максим Матвеев. Он признался, что многим обязан своему наставнику, в том числе карьерой.

