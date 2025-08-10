Названа возможная причина гибели режиссера Бутусова Водолаз Заимов: Бутусов мог погибнуть в Болгарии из-за мертвого волнения на море

Причиной гибели театрального режиссера Юрия Бутусова во время семейного отдыха в Болгарии могло стать мертвое волнение — явление, при котором встречное течение не дает добраться до берега, из-за чего пловец быстро теряет силы и тонет, заявил профессиональный водолаз Михаил Заимов. По его словам, которые приводит ТАСС, в это время года в Созополе часто встречается отбойное течение от берега в сторону моря.

На пляжах в районе Созополя в эти дни отмечается мертвое волнение. Как правило спасатели вывешивают красные флаги и не разрешают отдыхающим заходить далеко в море, — поделился Заимов.

Ранее директор театра имени Вахтангова в разговоре с NEWS.ru сообщил предварительные обстоятельства гибели Бутусова. Согласно полученной информации, известный театральный деятель утонул, трагедия произошла во время семейного отдыха в Болгарии.

О кончине 63-летнего Бутусова изначально сообщила актриса Варвара Шмыкова. Она ссылалась на информацию от художника Александра Шишкина-Хокусая. Сначала причины смерти культурного деятеля были неизвестны.