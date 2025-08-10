Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 19:31

Названа возможная причина гибели режиссера Бутусова

Водолаз Заимов: Бутусов мог погибнуть в Болгарии из-за мертвого волнения на море

Юрий Бутусов Юрий Бутусов Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Причиной гибели театрального режиссера Юрия Бутусова во время семейного отдыха в Болгарии могло стать мертвое волнение — явление, при котором встречное течение не дает добраться до берега, из-за чего пловец быстро теряет силы и тонет, заявил профессиональный водолаз Михаил Заимов. По его словам, которые приводит ТАСС, в это время года в Созополе часто встречается отбойное течение от берега в сторону моря.

На пляжах в районе Созополя в эти дни отмечается мертвое волнение. Как правило спасатели вывешивают красные флаги и не разрешают отдыхающим заходить далеко в море, — поделился Заимов.

Ранее директор театра имени Вахтангова в разговоре с NEWS.ru сообщил предварительные обстоятельства гибели Бутусова. Согласно полученной информации, известный театральный деятель утонул, трагедия произошла во время семейного отдыха в Болгарии.

О кончине 63-летнего Бутусова изначально сообщила актриса Варвара Шмыкова. Она ссылалась на информацию от художника Александра Шишкина-Хокусая. Сначала причины смерти культурного деятеля были неизвестны.

Россия
режиссеры
Юрий Бутусов
смерти
причины
море
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над Германией заметили более 500 неизвестных дронов
Зарезавшая своих детей екатеринбурженка оставила предсмертную записку
В Запорожской области под массированный артобстрел попал целый город
ЦАХАЛ ликвидировал ракетную установку в Газе, из которой обстреляли Израиль
Постпредство России в ООН осудило Панаму за одно решение по Палестине
Генсек НАТО раскрыл судьбу поставок вооружения Украине
Рыбак семь часов сражался с рекордным по размерам чудовищем
Императорское абрикосовое варенье на зиму: роскошный рецепт
Открылась новая деталь о встрече Путина и Трампа на Аляске
На Западе обругали Зеленского после «территориальных» истерик
«Помалкивать в тряпочку»: депутат Госдумы обратился к Зеленскому с советом
Гладков раскрыл судьбу трех бойцов «Орлана», пострадавших из-за атаки ВСУ
«Орешник» для Трампа, Захарова — Суперженщина, долги Слепакова: что дальше
Школьник нашел способ получить альпаку с помощью дождевых червей
Раскрыты подробности смерти женщины после отравления чачей из Сочи
Хреновина, от которой все без ума, — секрет в портвейне
Короткое замыкание устроило переполох в отделе полиции
Появился прогноз погоды на вторую декаду августа в Москве
Слова о патриотизме, мнение об СВО, болезнь дочки: как живет актер Збруев
Сенатор Грэм поддержал идею обмена территориями между Москвой и Киевом
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Мир

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.