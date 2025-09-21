«Интервидение-2025»
Юрия Бутусова похоронили в Москве на Кунцевском кладбище

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Театрального режиссера Юрия Бутусова похоронили на Кунцевском кладбище в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. На церемонии присутствовали около 200 человек. Как отметил художественный руководитель театра «Сатирикон» и народный артист России Константин Райкин, Бутусов — это, возможно, «самое прекрасное», что когда-либо случалось с учреждением.

Юрий Николаевич поселился в каждом из здесь присутствующих и еще в тысячах и тысячах его фанатов, потому что, может быть, это самое дорогое, прекрасное, волевое, что у нас когда-либо было. Он всегда будет объединять нас, — сказал Райкин.

Бутусов ушел из жизни 9 августа. Театральный режиссер утонул в Черном море во время отдыха в Болгарии. Ему было 63 года. Тело Бутусова кремировали.

После смерти Бутусова у входа в Московский драматический театр имени А. С. Пушкина образовался стихийный мемориал. Поклонники режиссера оставили цветы, фотографии, зажженные свечи и теплые послания, написанные разноцветными мелками.

