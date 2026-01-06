Названа причина возгорания в тверской многоэтажке СК: взрыв бытового газа стал причиной возгорания в многоэтажном доме в Твери

Предварительной причиной возгорания в девятиэтажном доме в Твери считается взрыв бытового газа, сообщили в СУСК по региону. В результате инцидента один человек погиб, а двое получили травмы.

Исходя из обнаруженных <…> следов предварительной причиной возгорания стал хлопок бытового газа, произошедший в квартире по месту жительства погибшего мужчины, — говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил, что обломки беспилотного летательного аппарата повредили окна квартиры многоэтажки в Твери. В результате происшествия погиб один человек, а жителей соседних квартир эвакуировали. Пожар, возникший в одной из квартир, был полностью ликвидирован, а двое пострадавших были доставлены в больницу.

До этого сообщалось, что в Тверской области начали проверять квартиры, которые пострадали от падения беспилотных летательных аппаратов ВСУ, по указанию Королева. После завершения проверки будет решено, можно ли вернуть жильцов в их дома или предоставить им временное жилье.