В здании «Магнита» прогремел взрыв

Взрыв произошел в здании супермаркета «Магнит» в Сургуте, передает Telegram-канал «112». По его данным, пострадали четыре человека. После случившегося началось возгорание. Огонь охватил все здание, площадь пожара достигла 200 «квадратов» с обрушением кровли. МЧС ликвидируют горение.

До этого в Сети появилось видео с моментом мощного взрыва на газопроводе, расположенном в поселке Ростовка Омской области. На опубликованных кадрах видны яркая вспышка и пожар. По словам местных жителей, в воздухе после взрыва присутствовал химический запах.

Также сообщалось, что обвиняемый в покушении на полковника ГРУ Евгений Серебряков передавал на Украину личные данные российских военных. Во 2-м Западном окружном военном суде прошли прения сторон по его делу, прокурор потребовал для него 28 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых семи лет в тюрьме и штрафом в 1 млн руб.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что на северо-востоке страны был поврежден железнодорожный путь на линии, ведущей на Украину. Инцидент произошел на участке между Варшавой и пограничным переходом «Дорохуск».