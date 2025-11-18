Момент мощного взрыва на российском газопроводе попал на видео Появились кадры мощного взрыва на газопроводе в пригороде Омска

В Сети появилось видео с моментом мощного взрыва на газопроводе, расположенном в поселке Ростовка Омской области. На опубликованных в Telegram-канале SHOT кадрах можно увидеть яркую вспышку и пожар.

По словам местных жителей, в воздухе после взрыва чувствуется химический запах. В настоящее время на месте инцидента работают 18 пожарных на четырех единицах техники. Причины взрыва устанавливаются. Информации о пострадавших нет. По данным канала, авария произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода.

Ранее губернатор региона Виталий Хоценко сообщил, что в Омском районе вблизи поселка Ростовка зафиксировано возгорание в полевой зоне. По одной из рассматриваемых версий, причиной возгорания могла стать утечка газа из проходящего в данной местности газопровода. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку для установления всех обстоятельств инцидента. Уточнялось, что Хоценко держит на личном контроле ситуацию с возгоранием.