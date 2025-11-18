Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 07:18

Момент мощного взрыва на российском газопроводе попал на видео

Появились кадры мощного взрыва на газопроводе в пригороде Омска

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Сети появилось видео с моментом мощного взрыва на газопроводе, расположенном в поселке Ростовка Омской области. На опубликованных в Telegram-канале SHOT кадрах можно увидеть яркую вспышку и пожар.

По словам местных жителей, в воздухе после взрыва чувствуется химический запах. В настоящее время на месте инцидента работают 18 пожарных на четырех единицах техники. Причины взрыва устанавливаются. Информации о пострадавших нет. По данным канала, авария произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода.

Ранее губернатор региона Виталий Хоценко сообщил, что в Омском районе вблизи поселка Ростовка зафиксировано возгорание в полевой зоне. По одной из рассматриваемых версий, причиной возгорания могла стать утечка газа из проходящего в данной местности газопровода. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку для установления всех обстоятельств инцидента. Уточнялось, что Хоценко держит на личном контроле ситуацию с возгоранием.

Омская область
взрывы
газопроводы
пожарные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-замглавы Петербурга обвинили в крупном хищении
Девять детей стали жертвами крупного пожара в Казахстане
Патрульный автомобиль заблокировал движение в Чертаново
На Украине заявили об «иудском» плане Умерова против Ермака и Зеленского
Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Татарстане
Покушение на Шойгу организовывал фигурант другого резонансного дела
Казак из консульства РФ в Австралии возмутился тюремными условиями
Инфекционист объяснил, как предотвратить заражение паротитом
Замороженные ягоды, творожный сыр — крем-чиз для десертов готов за 15 минут
Трамп может ужесточить антироссийские санкции при одном условии
Новогодние каникулы — 2026 в Подмосковье: топ направлений, цены, условия
«Глупейшая вещь»: лидер Pink Floyd осудил идеи Запада об отправке Tomahawk
Чудо под «Бабой-ягой», штурм в Северске: новости СВО к утру 18 ноября
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 ноября: инфографика
Лопнувшие коммуникации оставили без тепла и воды жителей Ангарска
Командир снайперов рассказал, как освобождался Рог под Красноармейском
Звонившие из Финляндии в Россию засекли одну странную деталь на линии
Глава фонда ВСУ заявил о бедственном положении Украины
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 ноября
Силы ПВО ночью сбили свыше 30 дронов ВСУ
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.