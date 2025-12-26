Миллер дал предновогоднее обещание по строительству «Силы Сибири — 2»

Новый год — 2026
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
«Газпром» может построить газопровод «Сила Сибири — 2» с опережением графика, заявил глава компании Алексей Миллер на совещании по предварительным итогам года. Он также отметил, что необходимые договоренности с китайскими партнерами о возведении этого объекта мирового масштаба были достигнуты в 2025 году, передает пресс-служба компании.

В общем, проект газпромовского масштаба, мирового. Такие проекты мы с вами умеем и любим строить. Уверен, что, как и «Силу Сибири», мы газопровод «Сила Сибири — 2» построим не только в срок и качественно, но и с опережением срока, — сказал Миллер.

Ранее он сообщил, что компания обсуждает с Казахстаном организацию поставок газа в северо-восточные регионы республики. Он подчеркнул, что стороны планируют выстроить стратегическое и долгосрочное партнерство.

Кроме того, президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика договорилась о продлении поставок российского газа на три месяца — до 31 марта 2026 года. По его словам, это соглашение гарантирует стране стабильное снабжение электроэнергией.

Алексей Миллер
Газпром
газопроводы
Сила Сибири
