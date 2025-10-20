Миллер объяснил, что может обеспечить рывок в освоении ИИ в России

Миллер объяснил, что может обеспечить рывок в освоении ИИ в России Миллер: России по силам совершить рывок во внедрении ИИ за счет запасов газа

Россия обладает ресурсами для быстрого и эффективного внедрения ИИ, а именно, крупными запасами газа, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в интервью телеканалу «Россия-24». По его словам, «Газпром» эксплуатирует месторождения, которых хватит до середины следующего века.

По словам Миллера, внедрение ИИ неизбежно приведет к резкому росту потребления электроэнергии в ведущих экономических центрах мира — до удвоения или утроения. Он поставил под сомнение способность всех существующих экономических центров позволить себе такой рост. Миллер допустил, что те страны, которые не смогут обеспечить этот спрос, могут «оказаться на обочине мировой экономической архитектуры».

Однако России подобная перспектива не грозит, поскольку у страны «принципиально новые возможности и перспективы». Миллер подчеркнул, что природный газ имеет существенные преимущества для генерации электроэнергии, необходимой для центров обработки данных (ЦОД). В первую очередь, это надежность, стабильность поставок топлива и его дешевизна.

Ранее Миллер заявил о незавидном положении на европейском газовом рынке на сегодняшний день. По его словам, при дефиците газа зимой все расходы лягут на плечи простых европейцев. Однако некоторым европейским странам удалось даже преуспеть в некоторых вопросах альтернативной энергетики.