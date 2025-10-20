Миллер рассказал о положении дел на газовом рынке в Европе

Миллер рассказал о положении дел на газовом рынке в Европе Миллер назвал непростым положение дел на газовом рынке Европы

Положение на европейском газовом рынке на сегодняшний день непростое, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, при дефиците газа зимой все расходы лягут на плечи простых европейцев.

Если говорить о положении дел в Европе, то положение дел, вы знаете, достаточно непростое. В первую очередь я бы здесь отметил то, что Европа в свое время выбрала путь достаточно сильной ориентации на возобновляемые источники энергии, — поделился Миллер.

Он отметил, что европейским странам удалось даже преуспеть в некоторых вопросах альтернативной энергетики. Одна из крупнейших стран союза объявила, что полностью покрывает все потребности за счет чистой энергии. Однако через полгода, напомнил Миллер, начались проблемы, которые привели к тому, что Европа проиграла конкурентную борьбу с традиционными источниками энергии — углеводородами.

Солнца нет, ветра нет — Зверь с востока так называемый, арктический антициклон. Возобновляемые источники энергии в структуре энергобаланса дают ноль, — подчеркнул глава «Газпрома».

Ранее Миллер заявлял, что долгосрочные прогнозы погоды говорят о скором приближении аномально холодной зимы в Европе и России. Такие зимы случаются примерно раз в 20 лет. По его словам, в европейской части России температура может достигнуть 25 градусов ниже нуля, при этом данное явление не связано с характером предыдущего зимнего сезона.