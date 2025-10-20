Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 13:46

Глава «Газпрома» раскрыл, что ждет Европу при холодной зиме

Миллер: европейскому газовому рынку грозят проблемы при холодной зиме

Алексей Миллер Алексей Миллер Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Европейский газовый рынок может столкнуться с проблемами, если наступающая зима окажется холодной, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, Европу может ждать высокая волатильность цен на газ.

Мы не знаем, какая будет зима, прогнозы погоды — вещь такая неблагодарная, хотя интересная. Но если зима будет холодной, то могу сказать, что на европейском газовом рынке могут быть проблемы. Об этом говорят цифры, которые никто и не скрывает, — отметил Миллер.

Ранее Миллер заявлял, что долгосрочные прогнозы погоды говорят о скором приближении аномально холодной зимы в Европе и России. Такие зимы случаются примерно раз в 20 лет. По его словам, в европейской части России температура может достигнуть 25 градусов ниже нуля, при этом данное явление не связано с характером предыдущего зимнего сезона.

Вместе с тем стало известно, что Европа установила абсолютный рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) за период с апреля по октябрь. Поставки в регион превысили 76,5 млрд «кубов». Предыдущий максимум был зафиксирован в 2023 году — 76,3 млрд кубометров.

Россия
Газпром
Алексей Миллер
цены на газ
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Искавшие семью Усольцевых дали подписку о молчании
Стало известно, в каком состоянии находится Юлия Барановская
Раскрыт тайный смысл желания Лукашенко наладить контакт с Зеленским
В МИД России назвали темы, которые обсудят Лавров и Рубио во время встречи
Кассационный суд озвучил решение по изъятию акций Соликамского завода
Экономист оценил выгоду от создания тоннеля между Россией и США
Секрет рассыпчатого риса от опытного повара: узбекский плов в казане
В составе ВСУ сформировали группировку Объединенных сил
Житель Крыма осужден за сотрудничество с украинской разведкой
Симоньян рассказала, что для нее важно успеть сделать в жизни
Слова о Заворотнюк, муж-альфонс, отъезд из РФ: как живет Ольга Прокофьева
В мэрии Гюмри назвали истинные причины задержания Гукасяна
В МИД Таиланда заявили о безопасности страны для российских туристов
В Госдуме предложили наказывать за диверсии даже спустя годы
Искусственный интеллект назвал самую вероятную версию пропажи Усольцевых
Продюсер Пенкина ответил на обвинения в попытке самопиара артиста
Военэксперт назвал способ бороться с рассредоточением ВПК Украины
Миллер объяснил, что может обеспечить рывок в освоении ИИ в России
Опубликованы кадры столкновений у здания мэрии армянского города Гюмри
Налет на Крым, покушение на Симоньян, заказ СБУ: ВСУ атакуют РФ 20 октября
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.