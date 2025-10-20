Глава «Газпрома» раскрыл, что ждет Европу при холодной зиме

Европейский газовый рынок может столкнуться с проблемами, если наступающая зима окажется холодной, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, Европу может ждать высокая волатильность цен на газ.

Мы не знаем, какая будет зима, прогнозы погоды — вещь такая неблагодарная, хотя интересная. Но если зима будет холодной, то могу сказать, что на европейском газовом рынке могут быть проблемы. Об этом говорят цифры, которые никто и не скрывает, — отметил Миллер.

Ранее Миллер заявлял, что долгосрочные прогнозы погоды говорят о скором приближении аномально холодной зимы в Европе и России. Такие зимы случаются примерно раз в 20 лет. По его словам, в европейской части России температура может достигнуть 25 градусов ниже нуля, при этом данное явление не связано с характером предыдущего зимнего сезона.

Вместе с тем стало известно, что Европа установила абсолютный рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) за период с апреля по октябрь. Поставки в регион превысили 76,5 млрд «кубов». Предыдущий максимум был зафиксирован в 2023 году — 76,3 млрд кубометров.