18 октября 2025 в 09:12

Европа обновила рекорд по потреблению газа

ЕС поставил рекорд по потреблению сжиженного газа за этот летний период

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Европа установила абсолютный рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) за период с апреля по октябрь. Поставки в регион превысили 76,5 млрд «кубов», сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Предыдущий максимум был зафиксирован в 2023 году — 76,3 млрд кубометров.

С начала года поступления топлива с терминалов в газотранспортную систему Европы остаются на рекордном уровне и уже превышают 110 млрд кубических метров. Международное энергетическое агентство сообщало, что импорт СПГ Европой в первом полугодии достиг исторического максимума. В прошедшем отопительном сезоне Европа импортировала почти 63 млрд «кубов» СПГ, что стало третьим максимальным показателем для этого периода.

В осенне-зимний период 2025-2026 годов Европа может обновить и данный зимний максимум. Этому будут способствовать относительно невысокие запасы газа в подземных хранилищах, которые важны для балансировки спроса, а также возможные морозы, сказано в публикации.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что долгосрочные прогнозы погоды говорят о скором приближении аномально холодной зимы в Европе и России. Такие зимы случаются примерно раз в 20 лет.

газ
Россия
Европа
Евросоюз
