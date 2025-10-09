Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 октября 2025 в 16:47

Россиян предупредили об аномально суровой зиме

Миллер: в России ожидается чрезвычайно холодная зима

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аномально холодная зима, случающаяся примерно раз в два десятилетия, ожидается в ближайшее время в Европе и России, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на Петербургском международном газовом форуме. По его словам, в европейской части России температура может достигнуть 25 градусов ниже нуля, при этом данное явление не связано с характером предыдущего зимнего сезона, передает ТАСС.

Мы знаем, что раз в 10 лет бывает холодная зима, а раз в 20 лет бывает аномально холодная зима, — говорится в заявлении.

Ранее главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов сообщил о вероятности более холодной зимы в Северной столице по сравнению с предыдущим годом, но в пределах климатической нормы. Метеоролог допустил возможность морозов и снегопадов, указав, что вероятность реализации данного сценария не превышает 70%.

Кроме того, научный руководитель Московского Метеобюро Татьяна Позднякова связала аномально теплые зимы в столице с активным возведением высотных зданий. По ее мнению, вертикальные поверхности поглощают солнечное излучение и способствуют дополнительному обогреву городского пространства, что объясняет наблюдаемую в последний период тенденцию к повышению температур в холодное время года.

Алексей Миллер
зимы
холод
Россия
