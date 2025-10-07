Синоптик раскрыл, какая зима ожидается в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге, согласно предварительным прогнозам, зима так же, как и в других регионах России, будет холоднее прошлогодней, но все еще близкой к норме, сообщил NEWS.ru главный синоптик Гидрометцентра города Александр Колесов. Он не исключил морозов и снега. Однако, специалист подчеркнул, что вероятность такого сценария не более 70%.

Я считаю, что зима должна в Петербурге быть нормальная, близкая к норме, и с морозами, и со снегом, — подчеркнул синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что предстоящая зима будет холоднее, чем в прошлом году. По его словам, в среднем температура воздуха в январе и феврале будет значительно ниже. При этом пока нельзя сказать, будет ли зима ранней или поздней.

Что касается весны, по словам синоптика, в 2026 году она наступит раньше обычного срока. Вильфанд также отметил, что холодной погоды не прогнозируется по всей России. Периоды резких понижений температуры по среднемесячным показателям будут на европейской и азиатской частях страны. Точность прогноза метеоролог оценил в 65–68%.