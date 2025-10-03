Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 15:03

В Гидрометцентре раскрыли, какой будет весна в 2026 году

Вильфанд предупредил о ранней весне в России в 2026 году

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Весна в 2026 году наступит в России раньше обычного срока, сообщил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, холодной погоды не прогнозируется по всей стране.

В феврале везде температура в РФ будет выше нормы, нигде не прогнозируется класса ниже нормы. И ранний приход весны прогнозируется в марте, в регионах от западных границ страны до Енисея [будет наблюдаться] класс выше нормы, но на остальной территории тоже не ожидается очень холодной погоды, — объяснил Вильфанд.

Периоды резких понижений температуры по среднемесячным показателям будут на европейской и азиатской частях страны. Точность прогноза метеоролог оценил в 65-68%.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в ночь на 30 сентября в Москве было зафиксировано атмосферное давление 765,6 мм ртутного столба. Он отметил, что это был второй по счету суточный рекорд по этому показателю за последние дни. Синоптик добавил, что в течение дня атмосферное давление в столице продолжало расти. В сентябре было зарегистрировано четыре рекорда по этому показателю, чему способствовало преобладание антициклональной погоды.

Роман Вильфанд
Гидрометцентр
весна
погода
