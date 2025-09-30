В Москве достигнут новый суточный рекорд высокого атмосферного давления

Ночью в Москве было зафиксировано атмосферное давление 765,6 мм ртутного столба, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По его словам, это второй по счету суточный рекорд по этому показателю за последние дни.

Максимальной величины атмосферное давление <…> сегодня уже достигло 765,6 мм ртутного столба, — написал Леус.

Синоптик отметил, что в течение дня атмосферное давление в столице продолжит расти. Леус подчеркнул, что в сентябре было зарегистрировано четыре рекорда по этому показателю. Он пояснил, что этому способствовало преобладание антициклональной погоды.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что первая половина текущей недели в Москве по климатическим условиям будет соответствовать середине октября. По его словам, температура воздуха окажется на три-четыре градуса ниже нормы.

До этого Вильфанд рассказал, что снег в настоящее время покрыл уже около 30% территории России. Речь идет о Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Причем в ближайшем будущем снег не растает из-за холодной погоды, уточнил синоптик.