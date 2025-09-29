Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 03:37

Вильфанд рассказал, какая часть территории России уже покрыта снегом

Вильфанд: снег покрыл около 30% территории России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Снег в настоящее время покрыл уже около 30% территории РФ, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в ближайшем будущем он не растает из-за холодной погоды.

Северные половины Сибирского и Дальневосточного федеральных округов уже в снегу. Так что можно уже говорить о том, что не менее 30% территории страны находится под снегом, — отметил он.

Вильфанд добавил, для Сибири и Дальнего Востока такая ситуация в рамках нормы. Однако снежная погода, которая уже установилась на Урале, является необычным событием.

Ранее синоптик Владимир Пинаев рассказал, что в ближайшие годы в Москве и Подмосковье не следует ожидать полностью бесснежных зим, климатические условия региона пока не предполагают полного отсутствия снежного покрова в холодный сезон. Специалист отметил, что ученые наблюдают тенденцию к смещению сезонных периодов и повышению среднегодовой температуры, связанную с текущим межледниковым периодом.

До этого метеоролог Михаил Семенов предупредил о возможности аномальных погодных явлений в октябре, включая резкие температурные колебания, заморозки и ледяные дожди. Как указал эксперт, в начале месяца в Центральной России ожидается потепление до 20–22 градусов тепла, однако общий характер погоды в октябре будет отличаться изменчивостью и непредсказуемостью.

Роман Вильфанд
Россия
снег
Урал
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев обвинили в геноциде из-за попыток поработить русских
В России сделали прогноз по дальнейшему снижению ключевой ставки
Правильная ориентация теплицы по сторонам света: секрет богатого урожая
«Вернулся в славянское пространство»: боец Рындовский о России
Российская теннисистка добилась успеха на турнире в Китае
Индия задумалась о покупке новых систем ПВО у России
Синоптик предупредил о серьезном похолодании в Москве на этой неделе
ВС России разгромили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев заражения чикунгуньей
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия
Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 сентября: инфографика
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.