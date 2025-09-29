Вильфанд рассказал, какая часть территории России уже покрыта снегом

Снег в настоящее время покрыл уже около 30% территории РФ, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в ближайшем будущем он не растает из-за холодной погоды.

Северные половины Сибирского и Дальневосточного федеральных округов уже в снегу. Так что можно уже говорить о том, что не менее 30% территории страны находится под снегом, — отметил он.

Вильфанд добавил, для Сибири и Дальнего Востока такая ситуация в рамках нормы. Однако снежная погода, которая уже установилась на Урале, является необычным событием.

Ранее синоптик Владимир Пинаев рассказал, что в ближайшие годы в Москве и Подмосковье не следует ожидать полностью бесснежных зим, климатические условия региона пока не предполагают полного отсутствия снежного покрова в холодный сезон. Специалист отметил, что ученые наблюдают тенденцию к смещению сезонных периодов и повышению среднегодовой температуры, связанную с текущим межледниковым периодом.

До этого метеоролог Михаил Семенов предупредил о возможности аномальных погодных явлений в октябре, включая резкие температурные колебания, заморозки и ледяные дожди. Как указал эксперт, в начале месяца в Центральной России ожидается потепление до 20–22 градусов тепла, однако общий характер погоды в октябре будет отличаться изменчивостью и непредсказуемостью.