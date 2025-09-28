Синоптик рассказал, стоит ли москвичам ждать бесснежных зим Синоптик Пинаев: бесснежных зим в Москве в ближайшие годы не будет

Полностью бесснежных зим в Москве и Подмосковье в ближайшие годы ожидать не стоит, сообщил ТАСС доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции института экологии РУДН Владимир Пинаев. По его словам, климат региона пока не предполагает исчезновения снега в холодное время года.

Конечно, полностью бесснежных, так называемых «европейских» зим в Москве ожидать в ближайшие годы не стоит, — поделился эксперт.

Пинаев отметил, что ученые фиксируют тенденцию к смещению сезонов и росту среднегодовой температуры из-за межледникового периода. При этом он подчеркнул, что подобные процессы измеряются десятилетиями. Также специалист добавил, что в большинстве северных регионов страны зима сохранится снежной и холодной.

Ранее метеоролог Михаил Семенов предупредил о вероятности аномальных погодных явлений в октябре, включая резкие смены температур, заморозки и ледяные дожди. Как отметил специалист, в Центральной России в начале месяца ожидается потепление до плюс 20–22 градусов, однако общий характер месяца будет обманчивым и коварным.