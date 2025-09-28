Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 11:28

Синоптик рассказал, стоит ли москвичам ждать бесснежных зим

Синоптик Пинаев: бесснежных зим в Москве в ближайшие годы не будет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полностью бесснежных зим в Москве и Подмосковье в ближайшие годы ожидать не стоит, сообщил ТАСС доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции института экологии РУДН Владимир Пинаев. По его словам, климат региона пока не предполагает исчезновения снега в холодное время года.

Конечно, полностью бесснежных, так называемых «европейских» зим в Москве ожидать в ближайшие годы не стоит, — поделился эксперт.

Пинаев отметил, что ученые фиксируют тенденцию к смещению сезонов и росту среднегодовой температуры из-за межледникового периода. При этом он подчеркнул, что подобные процессы измеряются десятилетиями. Также специалист добавил, что в большинстве северных регионов страны зима сохранится снежной и холодной.

Ранее метеоролог Михаил Семенов предупредил о вероятности аномальных погодных явлений в октябре, включая резкие смены температур, заморозки и ледяные дожди. Как отметил специалист, в Центральной России в начале месяца ожидается потепление до плюс 20–22 градусов, однако общий характер месяца будет обманчивым и коварным.

погода
зимы
прогнозы
синоптики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Xzibit рассказал о своем отношении к России
Минобороны РФ заявило об активной зачистке пригородной территории Кировска
На военные аэродромы и ВПК Украины обрушилось высокоточное оружие России
ПВО за сутки сбила более 230 БПЛА, авиабомб и снарядов HIMARS
Раскрыты масштабы возможной продажи суррогата в Ленобласти
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.