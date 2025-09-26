Синоптики предсказали неприятные аномалии в октябре

Октябрь может оказаться богатым на аномальные погодные явления, рассказал NEWS.ru метеоролог Михаил Семенов. Он пояснил, что россиянам может быть трудно приспособиться к изменениям температуры.

Волны тепла будут сменяться резким похолоданием, пронизывающим ветром, заморозками и ледяными дождями. Очевидно, что предстоящий октябрь окажется очень обманчивым и местами даже коварным, — заявил он в беседе с NEWS.ru.

По его данным, в Центральной России, включая Москву и Подмосковье, в начале месяца прогнозируются высокие дневные температуры — воздух будет прогреваться до +20–22 градусов. При этом ночи все еще останутся довольно мягкими, отметил он.

Ранее Семенов рассказал, что начало октября может оказаться необычайно теплым во всей Центральной России. По его словам, пока все свидетельствует в пользу того, что в Центральную Россию во второй раз придет бабье лето. Он добавил, что на юге России будет еще теплее. Днем воздух будет прогреваться до +25 градусов.