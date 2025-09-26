России предсказали возвращение аномального осеннего тепла

Начало октября может оказаться необычайно теплым, рассказал NEWS.ru метеоролог Михаил Семенов. По его словам, пока все свидетельствует в пользу того, что в Центральную Россию во второй раз придет бабье лето.

Аномальное для этого времени года тепло, вероятно, накроет многие российские регионы. Согласно имеющемуся прогнозу, в северо-западной части страны, в Ленинградской области и Карелии, столбики термометра в дневное время будут достигать +20 градусов и даже выше. Очевидно, что для октября это рекорд, не иначе, — рассказал Семенов.

По его данным, в Центральной России, включая Москву и Подмосковье, также прогнозируются высокие дневные температуры — воздух будет прогреваться до +20–22 градусов. При этом, по словам специалиста, ночи все еще останутся довольно мягкими.

Как ранее заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, ночь на 26 сентября в Москве стала самой холодной с начала осени. По его словам, минимальная температура воздуха составила +2,9 градуса.