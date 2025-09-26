В Москве назвали прошедшую ночь самой холодной с начала осени

В Москве назвали прошедшую ночь самой холодной с начала осени Леус: минимальная температура воздуха ночью в Москве составила +2,9 градуса

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По его словам, минимальная температура воздуха составила +2,9 градуса.

Сегодня, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимум составил +2,9 градуса, — написал Леус.

Синоптик также отметил, что в Московской области были зафиксированы заморозки. В частности, температура опустилась ниже нуля градусов в Волоколамске, Клину и Новом Иерусалиме. Леус добавил, что в предстоящую ночь заморозки снова возможны в Подмосковье, при этом в Москве показатели термометра будут выше нуля градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» заявил, что в ночь на 25 сентября столбики термометра опустились до +5,8 градуса. Леус добавил, что уже в ночь на понедельник, 29 сентября, может похолодать до нуля градусов.

До этого синоптик сообщил, что метеорологическая осень в Москве началась 24 сентября. По его словам, смена сезонов задержалась примерно на месяц. Он пояснил, что в этом году наблюдалось самое позднее окончание метеорологического лета за всю историю инструментального наблюдения за погодой.