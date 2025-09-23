Синоптик рассказал об «опоздавшей» осени в Москве Леус: метеорологическая осень начнется в Москве 24 сентября

Метеорологическая осень в Москве начнется 24 сентября, заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По его словам, смена сезонов задержалась примерно на месяц. Он добавил, что в этом году наблюдается самое позднее окончание метеорологического лета за всю историю инструментального наблюдения за погодой.

Метеорологическая осень придет в Москву в среду, с опозданием более чем на три недели (на 23 дня), — написал Леус.

Синоптик отметил, что 23 сентября, несмотря на похолодание на почти 10 градусов, температура воздуха остается выше нормы. Леус подчеркнул, что метеорологическая осень начинается в случае, если среднесуточная величина ниже +15 градусов.