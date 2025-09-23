Москвичей предупредили о резком похолодании 23 сентября

Температура в Москве днем 23 сентября понизится до +18 градусов, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, это почти на 10 градусов ниже, чем в рекордно теплый день 22 сентября. Синоптик добавил, что ожидается облачная погода, возможны кратковременные дожди.

По сравнению с вчерашним рекордным теплым днем температура понизится практически на 10 градусов. Днем в Москве +16 — +18, — сказал Леус.

Синоптик отметил, что самые высокие температуры за день будут фиксироваться утром, затем в течение дня показатели будут снижаться. Атмосферное давление будет повышаться, но вечером уменьшится до 747 мм ртутного столба.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что москвичей ждет резкое похолодание к концу недели, температура воздуха понизится сразу на 10 градусов. Она отметила, что такой спад означает резкий переход от аномально теплых дней к типичной осенней прохладе.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве 22 сентября был установлен новый температурный рекорд — на метеостанции ВДНХ термометр показал 26,2 градуса тепла. Еще выше температура оказалась на станции Балчуг, где была достигнута отметка +27,3 градуса.