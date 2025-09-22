«Как в октябре»: москвичам рассказали о погодном сюрпризе к концу недели Синоптик Позднякова: к концу недели температура в Москве снизится на 10 градусов

Москвичей ждет резкое похолодание к концу недели, температура воздуха понизится сразу на 10 градусов, заявила NEWS.ru главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. По ее словам, столь значительное похолодание означает резкий переход от аномально теплых дней к типичной осенней прохладе.

С 25 по 27 сентября минимальная температура воздуха в Москве будет в пределах от +2 до +7 градусов. Погода днем будет где-то от +9 до +14 градусов, не более. Температура действительно будет как в октябре — на три градуса ниже климатической нормы. То есть мы из очень теплой погоды буквально через несколько дней вернемся в настоящую осень. В целом за неделю температура понизится на 10 градусов, — пояснила Позднякова.

Ранее психотерапевт Максим Ковалев заявил, что в борьбе с осенней хандрой важно ежедневно гулять в дневное время. По его словам, полезной будет даже 20-минутная прогулка. Врач напомнил, что физическая активность запускает выработку эндорфинов. Он также посоветовал танцы и домашнюю йогу.