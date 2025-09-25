Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени Синоптик Леус: прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала календарной осени, написал в своем Telegram-канале главный специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, во вторник, 30 сентября, в столице могут быть заморозки.

Прошедшей ночью минимальная температура воздуха в Москве, по данным метеостанции ВДНХ, составила плюс 5,8 градуса — это самое низкое значение, зафиксированное в городе с начала первого осеннего месяца. До этого в лидерах были сутки 13 сентября, тогда минимум составил плюс 6,4 градуса, — заявил эксперт.

Леус добавил, что в Москве в ближайшие три ночи столбики термометров будут на отметке плюс 3–8 градусов. Уже в ночь на понедельник может похолодать до нуля градусов.

Ранее метеоролог Алексей Сафонов рассказал, что бабье лето в Москве может наступить лишь в октябре. По его словам, в этом году метеорологическое лето плавно перешло в бабье из-за сухой и устойчиво теплой погоды в конце августа. Эксперт добавил, что в столице в середине осени температура может подняться до 16–18 градусов тепла.