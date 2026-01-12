Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 19:43

Шойгу осудил попытки вмешательства во внутренние дела Ирана

Шойгу обсудил с иранским коллегой безопасность и внешнее давление на Тегеран

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Россия решительно осуждает попытки других стран дестабилизировать ситуацию в Исламской Республике, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Али Лариджани. Шойгу выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами протестов, сообщил ТАСС.

Секретарь СБ РФ решительно осудил очередную попытку внешних сил вмешаться во внутренние дела Ирана, — отметили в ведомстве.

Шойгу также подчеркнул, что Москва и Тегеран продолжают координировать усилия по противодействию внешним угрозам и укреплению двусторонних связей.

Ранее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф пообещал, что страна преподаст президенту США Дональду Трампу «незабываемый урок» в случае нападения на республику. Так он отреагировал на заявления главы Белого дома о беспрецедентных ударах Вашингтона в ответ на возможные атаки на американские базы.

Перед этим Трамп сообщил журналистам, что Иран столкнется с беспрецедентными ударами Вашингтона в случае нападения на американские объекты на Ближнем Востоке. По словам хозяина Белого дома, речь идет об «очень мощной силе».

Иран
протесты
Россия
Совбез
Сергей Шойгу
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Лондоне начался суд над российским моряком Мотиным
У «Реала» появился новый главный тренер
Пролетевшая 120 метров льдина едва не задела человека в «Москва-сити»
«Это просто добьет ее». Зачем Трампу Гренландия и при чем здесь Россия
«Черная жара» погубила тысячи летучих лисиц
В Раде потребовали запретить школьникам учиться на русском
Обида на Добронравова, отсутствие детей, патриотизм: как живет Дорогов
Алонсо покинул «Реал»
В Госдуме назвали главного бенефициара протестов в Иране
Российские туристы получат помощь после крушения катера на Пхукете
Россиянам рассказали, как восстановить организм после новогодних каникул
Европейские коллеги поддержали арестованного в Польше археолога из России
Варшавский суд вынес отказ по скандальному делу археолога Бутягина
Санду сделала неожиданное признание о будущем Молдавии
План Б по Украине, как живет Богатырев в Таиланде: что будет дальше
Экономист назвал универсальное правило, которое защитит от мошенников
Около 15 тыс. медсестер вышли на улицы за высокими зарплатами
Военэксперт оценил эффективность тактики просачивания
Шойгу подтвердил готовность Москвы углублять отношения с Тегераном
Сельдь и апельсины на одной тарелке: звучит смело, но это вкусно
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Вместо котлет готовлю куриные пальчики: можно замораживать и добавлять любую начинку
Общество

Вместо котлет готовлю куриные пальчики: можно замораживать и добавлять любую начинку

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.