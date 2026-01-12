Шойгу осудил попытки вмешательства во внутренние дела Ирана Шойгу обсудил с иранским коллегой безопасность и внешнее давление на Тегеран

Россия решительно осуждает попытки других стран дестабилизировать ситуацию в Исламской Республике, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Али Лариджани. Шойгу выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами протестов, сообщил ТАСС.

Секретарь СБ РФ решительно осудил очередную попытку внешних сил вмешаться во внутренние дела Ирана, — отметили в ведомстве.

Шойгу также подчеркнул, что Москва и Тегеран продолжают координировать усилия по противодействию внешним угрозам и укреплению двусторонних связей.

Ранее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф пообещал, что страна преподаст президенту США Дональду Трампу «незабываемый урок» в случае нападения на республику. Так он отреагировал на заявления главы Белого дома о беспрецедентных ударах Вашингтона в ответ на возможные атаки на американские базы.

Перед этим Трамп сообщил журналистам, что Иран столкнется с беспрецедентными ударами Вашингтона в случае нападения на американские объекты на Ближнем Востоке. По словам хозяина Белого дома, речь идет об «очень мощной силе».