12 января 2026 в 16:43

Трампу пообещали «незабываемый урок» в случае нападения на Иран

Спикер парламента Ирана: Тегеран преподаст Трампу урок в случае новой атаки США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Иран преподаст президенту США Дональду Трампу «незабываемый урок» в случае нападения на республику, заявил спикер парламента страны Мохаммад-Багер Галибаф. Так он отреагировал на заявления главы Белого дома о беспрецедентных ударах Вашингтона в ответ на возможные атаки на американские базы, передает агентство Tasnim.

Защитники Ирана преподадут тебе незабываемый урок, — сказал Галибаф.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что власти страны контролируют ситуацию с протестами в стране. Отмечается, что ситуация обострилась в конце декабря 2025 года на фоне девальвации местной валюты — иранского риала.

До этого Аракчи отметил, что у республики есть документы, доказывающие причастность США и Израиля к террористическим действиям бунтовщиков. При этом Трамп заявил, что Иран столкнется с беспрецедентными ударами Вашингтона в случае нападения на американские объекты на Ближнем Востоке. Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что у Вашингтона есть «очень сильные» варианты действий.

Иран
США
Дональд Трамп
нападения
парламенты
