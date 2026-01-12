Трампу пообещали «незабываемый урок» в случае нападения на Иран

Иран преподаст президенту США Дональду Трампу «незабываемый урок» в случае нападения на республику, заявил спикер парламента страны Мохаммад-Багер Галибаф. Так он отреагировал на заявления главы Белого дома о беспрецедентных ударах Вашингтона в ответ на возможные атаки на американские базы, передает агентство Tasnim.

Защитники Ирана преподадут тебе незабываемый урок, — сказал Галибаф.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что власти страны контролируют ситуацию с протестами в стране. Отмечается, что ситуация обострилась в конце декабря 2025 года на фоне девальвации местной валюты — иранского риала.

До этого Аракчи отметил, что у республики есть документы, доказывающие причастность США и Израиля к террористическим действиям бунтовщиков. При этом Трамп заявил, что Иран столкнется с беспрецедентными ударами Вашингтона в случае нападения на американские объекты на Ближнем Востоке. Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что у Вашингтона есть «очень сильные» варианты действий.