«Черная» жара погубила тысячи летучих лисиц

Тысячи летучих лисиц, включая редкий уязвимый вид, погибли в Австралии из-за аномальной жары, которую экологи называют «черной», сообщает The Guardian. Волонтеры обнаружили массовую гибель животных в парках нескольких штатов.

Директор клиники по изучению летучих мышей Тэмсин Хогарт рассказала, что спасти удалось лишь десятки щенков, найденных цепляющимися за мертвых матерей. По ее словам, если им вовремя не оказать помощь, то животные умрут от теплового удара, голода или нападения хищников.

Мы также обнаружили бесчисленное количество взрослых особей, которые не могли выдержать жару в более жарких местах колоний — например, на деревьях с меньшей листвой и тенью, а также на раскаленной глине берега реки, — сообщила она.

В материале говорится, что этот инцидент стал крупнейшим с 2018 года, когда погибло более 70 тыс. особей. На прошлой неделе, как отмечается, температура в регионе несколько дней подряд держалась на уровне 40–45 °C.

