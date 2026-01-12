Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 20:23

В Раде потребовали запретить школьникам учиться на русском

В Раду внесли проект о запрете преподавания на русском в частных школах

Верховная рада Украины Верховная рада Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Депутаты Верховной рады Наталья Пипа, Игорь Гузь и Владимир Вятрович внесли в парламент законопроект о запрете преподавания на русском языке в частных школах, сообщает ТАСС. В пояснительной записке указано, что в стране фиксируются случаи работы «нелицензированных частных учебных заведений», где преподают на русском.

Отмечается, что парламентарии предложили поправки к закону о полном общем среднем образовании. Они предполагают ограничения права частных учебных заведений «самостоятельно определять язык обучения».

Известно, что 7 января Государственная служба качества образования Украины начала проверку киевской школы при монастыре канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Местные СМИ заявляли, что дети в заведении якобы учатся по советским пособиям. В руководстве школы уточнили, что при монастыре действует семейный клуб, а занятия для несовершеннолетних — дополнительные.

Ранее киевские правоохранители привлекли к административной ответственности трех местных жительниц за исполнение песен на русском языке в машине. Их наказали по статье о мелком хулиганстве.

Верховная рада
Украина
русский язык
школы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Таджикистане погиб чемпион мира по ММА
«Локальный конфликт»: сын Кадырова об инциденте на первенстве СКФО
Пассажир Cathay Pacific отправился в тюрьму за тайную съемку стюардесс
В Европе высмеяли ответ МИД Франции на пост Медведева
В МИД Ирана назвали виновников отключения интернета в стране
Алексей Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА
«Наш подход»: в Индии объяснили принципы покупки оружия
МОК пригласил на ОИ-2026 еще двух россиян
Российский посол ответил фон дер Ляйен вопросом Сталина
«Проникли в ряды протестующих»: в МИД Ирана раскрыли детали столкновений
Юноша вместе с друзьями изнасиловал 14-летнюю возлюбленную
Команда «КамАЗ-мастер» отказалась от участия в «Дакаре» из-за России
Терпение Лурье лопнуло: теперь Долиной займутся судебные приставы
Стало известно, какое оружие использовали мятежники в Иране
Названа дата торгов по продаже аэропорта Домодедово
Названо количество погибших при беспорядках в Иране
В Белоруссии сообщили о росте активности разведки НАТО
Власти прокомментировали всплеск лихорадки денге на Шри-Ланке
В Лондоне начался суд над российским моряком Мотиным
У «Реала» появился новый главный тренер
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Атака ВСУ на Воронеж ночью 11 января: взрывы, пострадавшие, что известно
Регионы

Атака ВСУ на Воронеж ночью 11 января: взрывы, пострадавшие, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.