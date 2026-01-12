В Раде потребовали запретить школьникам учиться на русском В Раду внесли проект о запрете преподавания на русском в частных школах

Депутаты Верховной рады Наталья Пипа, Игорь Гузь и Владимир Вятрович внесли в парламент законопроект о запрете преподавания на русском языке в частных школах, сообщает ТАСС. В пояснительной записке указано, что в стране фиксируются случаи работы «нелицензированных частных учебных заведений», где преподают на русском.

Отмечается, что парламентарии предложили поправки к закону о полном общем среднем образовании. Они предполагают ограничения права частных учебных заведений «самостоятельно определять язык обучения».

Известно, что 7 января Государственная служба качества образования Украины начала проверку киевской школы при монастыре канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Местные СМИ заявляли, что дети в заведении якобы учатся по советским пособиям. В руководстве школы уточнили, что при монастыре действует семейный клуб, а занятия для несовершеннолетних — дополнительные.

Ранее киевские правоохранители привлекли к административной ответственности трех местных жительниц за исполнение песен на русском языке в машине. Их наказали по статье о мелком хулиганстве.