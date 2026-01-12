«Это просто добьет ее». Зачем Трампу Гренландия и при чем здесь Россия

Соединенные Штаты Америки «так или иначе» получат Гренландию, заявил президент страны Дональд Трамп. По данным СМИ, он поручил подготовить план захвата острова. Почему Трамп зациклился на принадлежащем Дании острове, как он хочет его получить, как это изменит баланс сил в регионе и в мире и на какие еще территории распространяются аппетиты американского лидера — в материале NEWS.ru.

Что известно о планах Трампа на Гренландию

Президент США снова призвал Гренландию войти в состав США. Трамп заявил, что поддерживает право острова на самоопределение, однако подчеркнул, что добьется его вхождения в состав США, а другой вариант его «не устроит».

«Я думаю, мы получим Гренландию так или иначе. Мы обеспечим вам безопасность, сделаем вас богатыми и вместе поднимем этот регион на высоты, о которых вы даже не мечтали», — пообещал политик.

По словам Трампа, Гренландия играет ключевую роль в вопросах обороны, поскольку «это огромная территория с большим стратегическим значением». «Если мы не заберем Гренландию, ее заберет Россия или Китай, и я этого не допущу», — заверил он.

По данным западных СМИ, 11 января Трамп поручил Объединенному командованию специальных операций (JSOC) составить детальный план вторжения в Гренландию. Совещания по вопросу Гренландии продолжались в Белом доме всю минувшую неделю.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News резко высказался о «праве» США на Гренландию, поскольку она «важна для национальной безопасности» страны.

«Если это (обеспечение безопасности США. — NEWS.ru) означает, что мы должны проявить больший территориальный интерес к Гренландии, то именно это президент Трамп и собирается сделать. Ему наплевать на то, что вопят европейцы. Он заботится о том, чтобы поставить интересы граждан Америки на первое место», — сказал Вэнс.

ВМС США Фото: US Navy/Global Look Press

Как США хотят захватить Гренландию

Есть четыре варианта присоединения Гренландии к США, сообщила британская газета The Times. По данным издания, первый — это оккупация, второй — выкуп острова у Дании, третий — договор о свободной ассоциации, при котором Вашингтон гарантирует Гренландии финансовую поддержку, а она в ответ передает США вопросы обороны, сохраняя внутреннее самоуправление. Четвертый вариант — сохранение статуса Гренландии как автономии Дании с наращиванием военного присутствия США на острове и назначением американских чиновников советниками членов местного правительства.

Однако эксперты считают, что самый вероятный — силовой вариант. ВС США будет нетрудно осуществить захват Гренландии, заявил в интервью NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Там уже есть военная база США. Им достаточно подогнать соединение кораблей, включая авианосец, блокировать регион, поднять авиацию и высадить на остров дополнительные части Корпуса морской пехоты. На тот же аэродром, где недавно садился борт вице-президента Вэнса, сядут порядка 30 бортов американских транспортников со всем необходимым оснащением. Я думаю, ВС США уже готовы к этому», — сказал он. По его мнению, датские корабли береговой охраны никак противостоять захвату не смогут.

Как Европа отреагировала на намерение Трампа захватить Гренландию

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен «в шоке» от последних заявлений Трампа по Гренландии, сообщила газета The New York Times. По данным издания, «в панике» и союзники США по НАТО. Долгое время они считали, что американский президент не всерьез говорит о претензиях на остров, но теперь осознали, что он не шутит и действовать будет решительно.

По словам главы Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена, в Дании готовы к диалогу с США, но тон заявлений Трампа «неуважителен», поскольку остров не должен быть объектом риторики сверхдержав. «Наша территориальная целостность и наше право на самоопределение закреплены в международном праве, и их нельзя просто так игнорировать», — заявил политик.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Он подчеркнул, что решения по Гренландии принимаются на самом острове. Лидеры местных политических партий подписали совместное заявление к Трампу. Они потребовали от президента США прекратить проявлять неуважение к датской территории и ее жителям.

В России также уверены в серьезности намерений Трампа. США уже приняли решение по Гренландии, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. «По Гренландии, похоже, принято решение — ЕС будет продолжать делать то, что вассалы делают лучше всего: „следить за ситуацией“ и демонстрировать двойные стандарты. Канада следующая?» — отметил он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что, судя по событиям последнего времени, чувствовать себя в безопасности не может ни одна страна, которая не угодит Вашингтону. «После событий в Каракасе всем понятно, что в безопасности не может себя чувствовать ни одна страна, которая хоть чем-то не понравится США. И Дания со своей Гренландией тем более», — сказал зампред СБ РФ.

А президент России Владимир Путин еще в прошлом году предупредил, что захватнические планы Трампа касаются не только Гренландии. «Глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации. Ничего подобного! На самом деле такие планы Соединенных Штатов Америки появились давно, и они ранее касались и Исландии, а не только Гренландии. Словом, речь идет о серьезных планах с американской стороны в отношении указанной территории», — сказал Путин, выступая на Международном арктическом форуме.

Зачем Гренландия понадобилась Трампу

Гренландия является крупнейшим на Земле островом, по площади равным почти половине Европы (более 2 млн кв. км). Большая часть ее расположена за полярным кругом, остров на 81% покрыт ледниковым щитом. Плотность населения в Гренландии самая низкая на Земле: на острове проживает около 56 тыс. человек.

Географически он относится к Северной Америке, но при этом является автономной областью Дании, которая в 50 раз больше самого королевства.

Порт прибрежного города Илулиссат в Западной Гренландии Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Гренландия занимает уникальное стратегическое положение и является важнейшим элементом для контроля над Арктикой. Мимо берегов острова идет Северо-Западный морской проход — судоходный путь через арктические моря Северной Америки.

«США смотрят на Гренландию как на будущий форпост в борьбе за Арктику, — сказал в интервью NEWS.ru эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин. — В целом американские военные эксперты считают Арктику главным театром военных действий XXI века, так как она является сокровищницей природных ресурсов. По самым скромным оценкам, ресурсная база Арктики оценивается в $60 трлн».

Кроме того, через Арктику проходит и самая короткая траектория полета межконтинентальных баллистических ракет. Поэтому захват Гренландии важен для США как часть планов по сдерживанию России. «США будут пытаться накачать Гренландию вооружениями, создавать там сеть своих военных баз, чтобы превратить остров в свой форпост», — пояснил эксперт.

Как изменится соотношение сил в мире в случае захвата Гренландии США

Захват Гренландии приведет к очередному переделу мира, считают эксперты. Это событие станет показательной поркой ЕС, свидетельством того, что Трамп не намерен считаться с мнением Европы в целом и отдельных государств в частности. «Евросоюз потеряет свою субъектность, — указал Дандыкин. — Потеря огромной территории приведет к краху международного авторитета Европы, которая, по сути, ничего не может сделать. Это просто добьет ее».

В случае нападения США на Гренландию придет конец и НАТО. Об этом заявила датский премьер-министр Фредериксен. И хотя глава евродипломатии Кая Каллас говорила, что Альянс в состоянии развеять опасения по поводу безопасности Гренландии, но главную роль в нем играют США. Поэтому очевидно, что эта организация не сможет оказать сопротивление планам Трампа.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Кая Каллас Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Если Трамп захватит Гренландию, то США получат выход к Арктике и наряду с Россией станут арктической державой, — пояснил Дандыкин. — Стратегическое значение этого шага трудно переоценить. Для США это означает контроль над всем регионом. В том числе и над Северным морским путем, который так важен для России и Китая. А это огромные экономические и транспортные возможности. Конечно, американцы хотели бы доминировать на всем протяжении арктического участка».

Кто станет следующим объектом агрессии США после Гренландии

За свою безопасность в ближайшее время могут начать волноваться Канада, Мексика, Панама и Куба, считает Блохин. Он напомнил, что ранее Трамп заявил о намерении включить в состав США Канаду и взять контроль над Панамским каналом.

«Трамп же заявил, что его администрация выводит на „новый уровень“ доктрину Монро, — указал политолог. — Новая доктрина подразумевает, что Западное полушарие является зоной влияния исключительно США. Причем в качестве соперников Вашингтона в этом регионе рассматриваются все государства, в том числе и союзники по НАТО».

По его мнению, Трамп чувствует себя новым Рональдом Рейганом и хочет оставить глобальный след в истории США и мира. И если США пойдут на захват Гренландии, то это уже станет историческим шагом. «И никто Трампу в этом не помешает», — заключил эксперт.

