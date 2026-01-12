Экономист назвал универсальное правило, которое защитит от мошенников

Ни в коем случае нельзя устанавливать на свои устройства неизвестное программное обеспечение, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Как пояснил эксперт, эта простая мера эффективна против большинства схем злоумышленников. При возникновении любых сомнений, даже если предложение поступило от знакомого, необходимо убедиться об этом при личной встрече.

Независимо от схемы, ключевой совет противодействия им прост: никогда не нужно реагировать на советы незнакомых людей по установке дополнительного программного обеспечения или переводы денег. Впрочем, подобные советы и просьбы, полученные от знакомых людей, нужно обязательно подтверждать при очной встрече, — сказал Балынин.

По словам эксперта, злоумышленники часто взламывают аккаунты в мессенджерах и рассылают сообщения от имени владельцев. Если человек стал жертвой и перевел деньги или установил вредоносное ПО, следует действовать немедленно.

Первый шаг — обратиться в банк для блокировки карт и смены паролей в личном кабинете, посоветовал Балынин. Второй — как можно скорее подать заявление в правоохранительные органы.

Ранее злоумышленники разработали новый способ обмана россиян, предлагая пожизненные дивиденды. Они убеждают, что такие выплаты якобы положены гражданам, родившимся до 1990 или 1991 года. Человеку предлагается установить несколько приложений, которые якобы нужны для заработка на ценных бумагах и анализа финансовых операций.