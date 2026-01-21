Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 12:14

Власти поддержали усиление защиты от кибермошенничества

Комитет Госдумы одобрил меры по усилению защиты от телефонных мошенников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Законопроект, направленный на усиление защиты граждан от мошенничества в телефонии и интернете, был поддержан комитетом Госдумы по финансовому рынку в первом чтении. Документ был внесен правительством Российской Федерации.

Он был разработан по поручению президента России Владимира Путина. Цель — комплексное совершенствование мер противодействия преступлениям, которые совершаются с использованием информационно-коммуникационных технологий. В свое время председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал важность улучшать правовую базу, быстро реагировать на возникающие вызовы и новые ухищрения преступников.

Проект закона регулирует порядок оперативного взаимодействия между операторами связи, банковскими организациями и государственными органами. Для этого будет использоваться государственная информационная система «Антифрод». Также в документе совершенствуется процедура авторизации на едином портале «Госуслуги». Восстановить доступ к аккаунту теперь можно будет несколькими способами — с помощью биометрии, усиленной квалифицированной электронной подписи, приложения или сайта банка, через национальную платформу MАХ.

Ранее глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что запрет на производство предметов, которые имитируют российские деньги, должен стать защитной мерой для граждан от мошенников. Он также отметил, что срок вступления данной нормы в силу может быть отложенным.

