Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 20:41

В Госдуме объяснили новую схему защиты россиян от аферистов

В ГД обосновали запрет на деньги «банка приколов» защитой россиян от аферистов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Запрет на производство предметов, имитирующих российские деньги, должен защитить граждан от мошенников, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в комментарии РИА Новости. По его словам, срок вступления нормы в силу можно сделать отложенным, однако для этого достаточно нескольких месяцев с момента принятия закона.

Эта мера поможет защитить граждан от мошеннических действий, поэтому рассчитываю на то, что законопроект не вызовет каких-то серьезных возражений у депутатов, — сказал депутат.

Ранее представители аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что в нынешнем году сервисом «Защита от мошенников в Сети» на портале «Госуслуги» воспользовались почти 3,3 млн граждан России. Также было отмечено, что в 2025 году завершено внедрение всех федеральных и региональных жизненных ситуаций в данном сервисе.

Кроме того, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что запрет на операции с недвижимостью без личного присутствия владельца станет надежной защитой от мошенников. Он указал, что специальная пометка в ЕГРН предотвращает попытки продажи жилья по фальшивым бумагам.

Анатолий Аксаков
мошенники
аферисты
деньги
банкноты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Угостившая пирожками Путина пекарня оказалась на грани банкротства
Водителей старше 65 лет предупредили о новых правилах медкомиссии
Военэксперт назвал основную проблему британской армии
Янковский, рождение сына, возвращение в кино: как живет Диана Пожарская
Сотрудникам МЧС расширили полномочия
В Госдуме объяснили новую схему защиты россиян от аферистов
Иностранцы массово поехали в Якутию ради экстремальных морозов
Российская ПВО сбила 60 беспилотников ВСУ за четыре час
На Украине заявили о жизненно важном дефиците
«Автомат есть»: Лукашенко рассказал о своем домашнем аппарате
Логистика в эпоху неопределенности: как бизнес учится работать без ошибок
Обвиняемого в подрыве «Северных потоков» держат в камере для особо опасных
Стало известно, когда Молдавия окончательно покинет СНГ
Трусова объяснила, почему вернулась к Тутберидзе
Теплица из оконных рам на балконе за 2 дня: растим рассаду с комфортом
«Должны вести себя, как союзник»: в Европе высказались о доверии к США
Смерть мужа, дети-актеры, четыре развода: как живет Анна Ардова
«Больные люди»: Лукашенко развенчал один миф о Совете мира по Газе
В ГД придумали, как преодолеть «катастрофический кадровый голод» в медицине
Алиев заявил, что Азербайджан и Армения закрыли страницу войны
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.