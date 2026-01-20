В Госдуме объяснили новую схему защиты россиян от аферистов В ГД обосновали запрет на деньги «банка приколов» защитой россиян от аферистов

Запрет на производство предметов, имитирующих российские деньги, должен защитить граждан от мошенников, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в комментарии РИА Новости. По его словам, срок вступления нормы в силу можно сделать отложенным, однако для этого достаточно нескольких месяцев с момента принятия закона.

Эта мера поможет защитить граждан от мошеннических действий, поэтому рассчитываю на то, что законопроект не вызовет каких-то серьезных возражений у депутатов, — сказал депутат.

Ранее представители аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что в нынешнем году сервисом «Защита от мошенников в Сети» на портале «Госуслуги» воспользовались почти 3,3 млн граждан России. Также было отмечено, что в 2025 году завершено внедрение всех федеральных и региональных жизненных ситуаций в данном сервисе.

Кроме того, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что запрет на операции с недвижимостью без личного присутствия владельца станет надежной защитой от мошенников. Он указал, что специальная пометка в ЕГРН предотвращает попытки продажи жилья по фальшивым бумагам.