В Госдуме объяснили новую схему защиты россиян от аферистов

Запрет на производство предметов, имитирующих российские деньги, должен защитить граждан от мошенников, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в комментарии РИА Новости. По его словам, срок вступления нормы в силу можно сделать отложенным, однако для этого достаточно нескольких месяцев с момента принятия закона.
Эта мера поможет защитить граждан от мошеннических действий, поэтому рассчитываю на то, что законопроект не вызовет каких-то серьезных возражений у депутатов, — сказал депутат.
Ранее представители аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что в нынешнем году сервисом «Защита от мошенников в Сети» на портале «Госуслуги» воспользовались почти 3,3 млн граждан России. Также было отмечено, что в 2025 году завершено внедрение всех федеральных и региональных жизненных ситуаций в данном сервисе.
Кроме того, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что запрет на операции с недвижимостью без личного присутствия владельца станет надежной защитой от мошенников. Он указал, что специальная пометка в ЕГРН предотвращает попытки продажи жилья по фальшивым бумагам.