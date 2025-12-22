Россиянам перечислили меры для защиты от мошенничества с жильем Депутат Чаплин: запрет на сделки с жильем без личного участия спасет от обмана

Запрет на сделки с жильем без личного участия собственника надежно защитит от мошенничества и рейдерских захватов, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, специальная отметка в Едином государственном реестре недвижимости блокирует попытки продажи квартиры по поддельным документам.

Важнейший шаг, который может предпринять каждый собственник для защиты своего имущества, это установить специальный запрет на совершение сделок без личного присутствия. Такую отметку вносят в ЕГРН. Она надежно блокирует любые попытки продать, подарить или сдать вашу квартиру по подложным доверенностям. Оформить запрет можно дистанционно через портал «Госуслуги» или обратиться в ближайший центр «Мои документы», — пояснил Чаплин.

Он добавил, что при сделках с участием пожилых людей будет нелишним провести беседу с родственниками продавца. По его словам, отдельного внимания заслуживает вопрос безопасных расчетов, для чего стоит использовать специальные банковские счета, например аккредитив.

Говоря о мерах для покупателей жилья, важно проверять юридическую чистоту объекта. Не следует пренебрегать получением актуальной выписки из ЕГРН. Также крайне важно удостовериться в дееспособности того, кто продает квартиру. При сделках с участием пожилых людей надо дополнительно побеседовать с родственниками продавца и убедиться в его планах на будущее. Передача крупной суммы денег до момента официальной регистрации перехода права создает огромный риск для покупателя, — резюмировал Чаплин.

Ранее глава рейтингового агентства Марина Чекурова заявила, что цены на жилье в России будут опускаться по мере снижения ключевой ставки. Она добавила, что удешевление стоимости рабочей силы также поспособствует этому. Эксперт подчеркнула, что дорогостоящие квартиры чаще всего приобретаются без привлечения ипотечных кредитов.