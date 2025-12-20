Новый год-2026
20 декабря 2025 в 14:08

Россиянам дали прогноз по ценам на жилье

Аналитик Чекурова: цены на жилье будут опускаться по мере снижения ставки ЦБ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Цены на жилье в России будут опускаться по мере снижения ключевой ставки, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства Марина Чекурова. Она добавила, что удешевление стоимости рабочей силы также поспособствует этому.

Первый очень серьезный фактор для сектора жилого строительства — это ключевая ставка. Стройка — это бизнес, который идет на заемные деньги. Второй фактор — стоимость рабочей силы, — отметила Чекурова.

Эксперт подчеркнула, что дорогостоящие квартиры чаще всего приобретаются без привлечения ипотечных кредитов. По словам главы рейтингового агентства, около 40% всех текущих покупок жилья совершается за собственные средства покупателей, тогда как остальные 60% финансируются посредством ипотеки.

Ранее сообщалось, что число сделок с недвижимостью без использования ипотеки сократилось за октябрь на 10% год к году. При этом доля покупок жилья с ипотекой, напротив, выросла до 27%, сказал руководитель департамента аналитики и данных центра М2 Дмитрий Смирнов.

