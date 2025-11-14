Россияне стали меньше покупать недвижимость за наличные М2: в России доля покупок жилья с ипотекой выросла до 27%

Число сделок с недвижимостью без использования ипотеки сократилось за октябрь на 10% год к году, сообщает «Газета.Ru». При этом доля покупок жилья с ипотекой, напротив, выросла до 27%, сказал руководитель департамента аналитики и данных центра М2 Дмитрий Смирнов.

На нашей платформе количество сделок за месяц увеличилось на 10%. При этом динамика во вторичном сегменте составила 9%, а в первичном — 11%, — заявил он.

По оценкам экспертов, после снижения ключевой ставки ЦБ доля ипотечных договоров увеличилась до 27%, тогда как в прошлом году она составляла 23%. В месячном выражении количество ипотечных сделок увеличилось на 17%.

Москва по-прежнему лидирует по спросу на ипотеку, на нее приходится 11% всех заявок. На втором месте — Татарстан с 7%, а на третьем — Санкт-Петербург, Московская область и Краснодарский край, на которые приходится по 5% ипотечных сделок.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести мораторий на ипотечные платежи для россиян, находящихся в декретном отпуске. Соответствующее обращение он направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, указав, что эта мера снизит финансовую нагрузку на молодых родителей и усилит социальную поддержку семей с детьми.