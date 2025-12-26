«Госуслуги» помогли миллионам россиян перехитрить мошенников

Почти 3,3 млн жителей России воспользовались в текущем году сервисом «Защита от мошенников в сети», который доступен на портале «Госуслуги», заявили представители аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. Как передает РИА Новости, в 2025 году успешно внедрены все федеральные и региональные жизненные ситуации.

К функциям сервиса «Защита от мошенников в сети» обратились 3,26 млн человек, — сказано в сообщении.

Ранее в МВД сообщали, что для надежной защиты персональных учетных записей от действий злоумышленников необходимо использовать для каждого сервиса отдельный пароль и подключать двухфакторную аутентификацию. Ведомство также советует регулярно проверять, не оказался ли адрес электронной почты пользователя среди данных, скомпрометированных в результате различных утечек.

До этого юрист Кристина Воронина отмечала, что с приближением новогодних праздников активизировались мошенники, предлагающие елки так называемого «премиум»-качества по заниженным ценам. Она пояснила, что сезонные акции часто служат удобным прикрытием для обмана покупателей.