«Бывает, карты блокируют зря»: Аксаков о мошенниках, цифровом рубле, ценах

2026 год обещает стать временем серьезных перемен на финансовом фронте. Какие новые законы защитят кошельки россиян от мошенников? Когда ждать удешевления кредитов и что будет с курсом нацвалюты? В интервью NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о готовящихся законодательных новациях, перспективах цифрового рубля, а также объяснил, как борьба с финансовым мошенничеством может затронуть добросовестных клиентов банков.

Насколько успешно государство сегодня борется с мошенниками

— В конце 2025 года Управление ЦБ по Центральному ФО опубликовало данные, из которых следует, что, по сравнению с девятью месяцами 2024-го, в прошлом году число «нелегалов» финансового рынка выросло почти на 30%. Почему, несмотря на все усилия, не удается покончить с пирамидами и финансовыми мошенниками?

— Количество мошеннических атак действительно растет, но, поверьте, возрастает и эффективность их отражения. Так, по данным ЦБ, за 10 месяцев 2025-го количество жалоб на кибермошенничество снизилось более чем на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что касается пирамид, то их сайты и мошеннические копии страниц финорганизаций достаточно оперативно блокируются во внесудебном порядке по запросам ЦБ и Генпрокуратуры.

Могу привести и другие цифры. Например, по данным МВД за 10 месяцев 2025-го число зарегистрированных краж снизилось на 21,8%, а мошенничеств — на 7,4%. Эффективным способом защиты от мошенников стал самозапрет на кредиты, на конец года им воспользовались 17,3 млн россиян.

А после того как летом ввели уголовную ответственность для дропперов, ущерб от их деятельности снизился на 18%.

— Если проценты перевести в суммы, это снижение — с 75 млрд рублей до 61,6 млрд. Цифры сложно назвать низкими…

— Тем не менее тенденция налицо. Смотрите, вот еще цифры по дропперам. Более чем в три раза снизился общий объем операций дропперов, сильно снизилась средняя сумма одного дропа, банки быстрее выявляют и блокируют дропперские карты, да и срок жизни карт сократился с месяца до часов и минут, а цена выросла в 3–5 раз.

Видите ли, сейчас изменилась структура проблемы: в базе уже 1,2 млн дропов (против 700 тыс. год назад). В том числе благодаря более активному их выявлению Банком России, силовыми структурами и кредитными организациями. Дропы ушли из крупных банков в мелкие, дробят суммы.

В общем, фокус защиты меняется, акцент делается на инфраструктуру: вводятся уголовная ответственность, новые требования по ИНН, будущие лимиты на количество карт, запуск платформы «Антидроп»…

Анатолий Аксаков на XVI Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: КаzanForum» Фото: Александр Кряжев /РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ»

— Собираются ли законодатели принять дополнительные меры против мошенников?

— Сейчас в Госдуме рассматривается второй антифрод-пакет — Минцифры расширяет перечень категорий сайтов, подлежащих внесудебной блокировке, и интегрирует эту меру в более широкую систему противодействия кибермошенничеству.

Запускаемая ГИС «Антифрод» позволит наладить информационный обмен между всеми участниками финансового и телекоммуникационного рынков, правоохранительными и регулирующими органами, чтобы оперативно выявлять любую мошенническую активность в интернете и телефонных сетях. В свою очередь банки будут обязаны оборудовать сайты и мобильные приложения антивирусной защитой и усилить свою антифрод-политику.

— Предлагается ввести правило, условно, «один мигрант — один банк». Почему обратили внимание именно на счета мигрантов?

— Авторы инициативы указывают на тенденцию роста числа мигрантов, которых используют в качестве дропов. Нерезиденты открывают большое количество счетов и за деньги передают их в управление. В общем, через счета иностранцев нередко проводят теневые транзитные операции с криминальными деньгами.

Для дополнительного контроля предлагается открывать банковские счета иностранным гражданам только по загранпаспорту. Также идентификация клиентов будет осуществляться по ИНН — это позволит отслеживать карты тех, кто участвует в дропперских цепочках.

Какую ответственность за мошеннические звонки будут нести операторы

— Предлагается обязать не только банки, но и мобильных операторов нести ответственность за переводы мошенникам. Как это будет работать?

— В уже упоминавшемся новом антифрод-пакете Минцифры в первом чтении было предусмотрено, что за игнорирование поступившей из ГИС «Антифрод» информации о звонке клиенту с подозрительного номера на кредитную организацию возлагается компенсация ущерба в случае хищения средств. Это одна из ключевых мер для повышения ответственности банков в вопросе противодействия киберпреступникам.

Ко второму чтению будем предлагать ввести солидарную финансовую ответственность для операторов связи за несообщение о заведомо мошенническом звонке.

Эльвира Набиуллина и Анатолий Аксаков участвуют в совместном заседании комитетов по финансовому рынку Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Идея в том, чтобы распределить ответственность между всеми участниками платежной цепочки: банки отвечают за контроль переводов, а операторы — за верификацию абонентов и блокировку мошеннических номеров. Это мотивирует операторов, как и банки, совершенствовать свою антифрод-политику.

ГИС «Антифрод» предполагает создание единой базы скомпрометированных абонентских номеров. Сейчас законопроект обязует операторов предоставлять информацию о фактах смены пользовательского оборудования абонентов и сим-карт, а также блокировать на сутки подозрительные номера при получении соответствующего указания из ГИС.

Как снимать наличные, чтобы не попасть под подозрения банка

— С осени прошлого года банки начали контролировать снятие наличных. Мера, которая, по идее, должна защитить клиентов от мошенников, нередко доставляла много неудобств добропорядочным гражданам. Как банки распознают подозрительные признаки?

— Новые правила устанавливают два вида ограничений на выдачу наличных: временное и постоянное. В первом случае снять можно не более 50 тыс. рублей в сутки, а действовать этот лимит будет 48 часов. Если нужно больше наличных, придется идти в офис банка.

ЦБ определил девять признаков «недобровольной» операции при снятии наличных через банкоматы. Среди таких признаков — нехарактерные для клиента действия при снятии денег, особая активность телефонных разговоров и СМС-сообщений, снятие наличных после оформления кредита, смена номера для авторизации в интернет-банке, наличие данных о клиенте в ГИС «Антифрод» и так далее.

— А в каких случаях устанавливают постоянное ограничение на снятие не более 100 тыс. рублей в месяц?

— Оно применяется к лицам, попавшим в базу данных Банка России о проведении операций без добровольного согласия клиента.

Эти меры помогли значительно сократить количество реализованных мошеннических операций по выводу и обналичке денег.

С другой стороны, действительно, появилась проблема ложного срабатывания, в результате чего часть банковских клиентов столкнулись с необоснованной блокировкой операций. Думаю, кредитным организациям вместе с ЦБ необходимо отладить работу антифрод-систем, найдя баланс между безопасностью и комфортом клиентов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что будет с инфляцией, курсом рубля и ставкой ЦБ в 2026 году

— Рубль был сильным практически весь прошлый год (с марта — 81; потом слегка колебался, но не более 86; а где-то с мая 2025-го — 78–79). Каковы перспективы у рубля сохраниться сильным и в 2026-м?

— Эксперты прогнозируют постепенное ослабление курса рубля по отношению к доллару в 2026-м и ожидают среднегодовой курс в диапазоне 85–95 рублей за доллар.

Полагаю, что курс в 90 рублей за доллар соответствовал бы балансу интересов бюджета, госсектора, экспортеров и денежно-кредитной стратегии.

Слишком сильный рубль снижает доходы от экспорта и увеличивает дефицит федерального бюджета, что является одним из проинфляционных факторов.

В то же время слишком слабый курс, например в районе 110 рублей за доллар, ведет к росту инфляции и подорожанию импортных товаров.

— Создает ли ситуация с Венесуэлой новый потолок цен на нашу нефть, очередные трудности для нашей экономики, инфляции и т. п.?

— Ситуация в Венесуэле также может стать рисковым фактором для рубля. Так, увеличение экспорта венесуэльской нефти сопряжено с усилением конкуренции на мировом нефтяном рынке.

Вообще геополитическая повестка остается важным фактором неопределенности в прогнозе курса российской валюты. Ее кардинальный сдвиг в любую из сторон окажет заметное влияние на валютный курс.

Решение же ЕС снизить потолок цен на российскую нефть может уменьшить экспортную выручку, но эффективность этого механизма ограничена из-за сложностей контроля и сохраняющихся возможностей перенаправить поставки дружественным контрагентам. Другими словами, конъюнктура на рынке нефти также выступает одним из факторов, который влияет на динамику рубля. Впрочем, не основополагающим.

— Влияет ли ставка ЦБ на курс рубля?

— Безусловно, важно учитывать траекторию денежно-кредитной политики. Это один из факторов. Соответственно, в случае более быстрого снижения ключевой ставки быстрее будет снижаться и привлекательность рублевых активов. При этом потребительская активность будет восстанавливаться быстрее, поэтому спрос на валюту будет опережать рост предложения. А при длительном удержании ставки на высоких уровнях начало восстановления потребительского спроса будет отложено, доходности рублевых активов будут оставаться интересными, поэтому рубль будет крепче.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

— Вы недавно прогнозировали, что ставка ЦБ к концу года может понизиться до 9%. Не поменяли свой прогноз, учитывая последние международные события?

— Мой прогноз снижения ставки до 9–10% к концу 2026 года остается в силе. Причем очередное смягчение возможно уже на первом в этом году заседании в середине февраля — примерно на 0,5 процентного пункта. А уже с марта Банк России, думаю, сможет ускориться и взять более широкий шаг — от 1 процентного пункта и выше.

— Официальная инфляция в прошлом году составила 5,6%, почти таргет ЦБ. Но сейчас наблюдается ее рост, не так ли?

— Согласен, в начале года инфляция в России значительно выросла и в недельном, и в годовом выражении. В пересчете на сутки цены растут в 2,3 раза быстрее, чем годом ранее. Но такой всплеск инфляции был ожидаем и объясняется в первую очередь повышением НДС.

Однако неожиданно сильно выросли цены на плодоовощную продукцию (огурцы +28,5%, помидоры +17,3%), которая не облагается повышенным НДС. В связи с этим ФАС начала проверку крупнейших производителей тепличных овощей в стране на предмет обоснованности повышения ими цен.

«Подогревает» инфляцию и повышение тарифов на общественный транспорт. Еще одним краткосрочным фактором называют удорожание туристических услуг на фоне сезонного спроса на туры к мартовским праздникам.

Однако по мере исчерпания краткосрочных факторов роста цен темпы инфляции должны со второго квартала пойти на снижение. При этом не исключаю, что текущий рост цен способен «подпитать» инфляционные ожидания населения и в феврале.

Когда можно будет повсеместно расплачиваться цифровыми рублями

— В прошлом году вы стали первым, кто получил зарплату в цифровых рублях. До сих пор так получаете? Это удобно? И можно ли говорить о каких-то итогах пилотного эксперимента?

— Да, я до сих пор получаю часть зарплаты в цифровых рублях. Первыми моими платежами стали взносы в благотворительные фонды и оплата заказа в кафе. Для оплаты услуг я использовал QR-код. Все платежи прошли быстро и эффективно, как при оплате картой.

Анатолий Аксаков и Вячеслав Володин (справа) на пленарном заседании Государственной думы РФ Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Поскольку пока мало какие магазины подключились к платформе, основную часть суммы я перевожу в безналичные рубли. Но уже с 1 сентября, когда появится единый QR-код и крупные торговые предприятия начнут принимать оплату в цифровых рублях, возможности для таких платежей заметно расширятся.

— Сколько предприятий и людей участвует в пилотном проекте?

— Пока участвуют 97 торгово-сервисных предприятий, 22 банка и 2500 граждан.

Но использование цифрового рубля в бюджетной сфере будет расширяться. В декабре 2025-го правительство утвердило соответствующий перечень. В него вошли расходы на соцобеспечение и иные выплаты населению, зарплату и другие выплаты персоналу, а также расходы на капитальное строительство (реконструкцию), ремонт и обслуживание объектов госсобственности.

С 1 января 2026-го цифровой рубль можно использовать при перечислении поступлений в бюджеты регионов РФ, а также при переводе средств федеральным бюджетным и автономным учреждениям. А с 1 июля 2027-го станут доступны операции с бюджетами регионов и местных бюджетов, а также операции с внебюджетными фондами и получателями средств.

Прозрачность всех операций таким образом будет повышена. Каждая трансакция фиксируется в системе с уникальным идентификатором, что упрощает контроль целевого использования средств в бюджетных расчетах.

— Но если у получателя нет соответствующей платформы, что тогда?

— Выплаты из бюджета можно проводить в цифровых рублях только при желании получателей, имеющих электронный кошелек на платформе цифрового рубля. Поэтому доступ к таким операциям появится пока только у участников «пилота».

Но после 1 сентября 2026-го крупнейшие банки должны будут предоставить всем желающим возможность открывать кошельки цифрового рубля и распоряжаться остатком на них.

Кто должен иметь право на скидки при покупке на маркетплейсах

— Есть ли новости о том, как будет решаться спор банков с маркетплейсами по поводу скидок?

— К 1 марта Минэкономразвития и другие ведомства проанализируют принципы предоставления скидок на маркетплейсах. После этого будет приниматься решение о возможности изменения законодательного регулирования онлайн-торговли.

Анатолий Аксаков во время пленарной части съезда «Об актуальных вопросах банковской деятельности в условиях глобальных вызовов» в Москве Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Для законодателей в данной ситуации приоритетом является защита прав покупателей. Я исхожу из базового принципа: право на скидки должны иметь клиенты любых банков, в противном случае это можно расценить как ущемление прав потребителей.

Я обратился в Федеральную антимонопольную службу с тем, чтобы они дали заключение по ситуации, насколько справедливо, что те, кто владеет картами Ozon и Wildberries, имеют скидки, а те, кто владеет картами других банков, таких скидок не имеют.

С моей точки зрения, ФАС сама может навести порядок, но если этого не произойдет, то мы пропишем в законе соответствующую норму.

